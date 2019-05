Paro de este miércoles: ¿qué gremios adhieren a la medida de fuerza?

Con motivo del paro nacional de este miércoles no funcionaran diversos servicios. En esta nota, un pantallazo de quiénes se adhieren a la medida de fuerza.

Este miércoles 29 de mayo varios servicios se verán resentidos en el país y por ende en nuestra ciudad. No funcionarán las dependencias municipales, no habrá bancos ni tampoco recolección de basura, entre otros.

Se trata del quinto paro general anunciado por la CGT que será de 24 horas en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

- La Municipalidad ofrecerá guardias mínimas. Así, la Asistencia Pública trabajará de 8:30 a 17 con médico - enfermera. La Dirección de Transporte no tendrá servicio. La Oficina 103 no brindará atención. Por su parte, las cajas municipales de la Dirección de Economía permanecerán cerradas. En la Dirección de Policía Municipal, en tanto, se realizarán guardias mínimas de inspectores asignados para la ocasión y no habrá atención al público.

- No habrá recolección de residuos (Ashira).

- La Asociación Bancaria, que dirige Sergio Palazzo, es uno de los gremios que se adhiere por lo que no habrá bancos. Habrá que hacer los trámites online.

- La Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales es otro de los gremios que se suma e impactará en los tribunales.

- El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines se suma y los trabajadores de autopistas y rutas nacionales dejarán las barreras levantadas.

- UPCN adhiere y no funcionará la administración pública. Hay que ver cómo repercutirá en la ANSeS de San Francisco, donde algunos empleados concurren al lugar de trabajo.

- UEPC y SADOP anunciaron que no habrá clases. Docentes se suman a la marcha sin asistencia a los lugares de trabajo. De todos modos, hay que consultar en cada escuela.

- El sindicato de Comercio, que dirige Luis Barrionuevo, también convoca al paro, aunque la adhesión en los establecimientos sería dispar.

- EPEC: gremio Luz y Fuerza se plegará a la medida.

- El SEP adhiere a la medida.

- Hospitales: la UTS también adhiere, por lo que habrá las guardias mínimas.