Jorge Frócil: "Estamos recabando la información, pero va a haber sanciones para los dos clubes"

El pasado domingo se desarrolló el torneo relámpago de baby fútbol para la categoría 2007 organizado por Deportivo Sebastián. El local se quedó con el título tras derrotar en la final a Barrio Cabrera. Sin embargo, la jornada quedó empañada por lamentables hechos de violencia que fueron protagonizados por adultos en las tribunas. Los involucrados serían allegados a los clubes de Barrio Cabrera y Barrio Jardín que se trenzaron a golpes tras una discusión.

Al respecto, el presidente de la liga Jorge Frócil contó que se está recabando toda la información de lo sucedido para luego analizar los hechos y actuar. "Los clubes tienen que hacer los descargos, esta tarde vamos a tener todos los informes de árbitros, del club organizador y después todo pasa al Tribunal de Penas; y si el Tribunal considera que no es de ellos la resolución lo devuelve a la Mesa Directiva. El día jueves posiblemente tendremos una resolución, el Tribunal también puede sancionar antes hasta cierto punto y puede devolverlo a la Mesa Directiva. Nosotros podremos ampliar o mantener esa sanción. Pero desde ya, va a haber sanciones para los dos clubes", señaló.

Aparentemente, el problema sucedió entre dos familias de los clubes involucrados. "Serían dos familias, pero a su vez no fueron solamente esas dos familias, en un momento la trifulca fue entre varios. Algunos separaban, otros pasaban y pegaban, fue bastante grande por eso se está demorando porque estamos escuchando todas las campanas. Tenemos todo de forma verbal, ahora hay que tenerlo por escrito. Tenemos los informes de la Policía que actuó y de Ucemed también", precisó Frócil.

Y agregó: "El jueves por la tarde seguramente ya estará la resolución, pero va a haber sanciones para los dos clubes, eso desde ya. Reglamentariamente es problema de los clubes, después los clubes actuarán con los padres que protagonizaron el alboroto".

Indignación en las redes

Luego de lo sucedido, los clubes se manifestaron muy indignados en las redes sociales y aclararon que el problema fue una situación particular.

"Lamentablemente por culpa de unos inadaptados que jamás pensaron en los chicos propios y ajenos para dar el desagradable episodio ocurrido ayer y que ensucian a dos instituciones que trabajan día a día para y por el bien de los chicos, la comisión directiva de Cabrera tomara los recaudos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, y tampoco olvidarse que hay familias que no tienen nada que ver en este episodio. Por favor basta de publicar cosas que no son ciertas y que nos perjudican a los dos clubes que no tenemos nada que ver por problemas fuera de una cancha, entre adultos solo pensamos y cuidamos a los niños pedimos las sinceras disculpas del caso y en conjunto con la comisión de Barrio Jardín haremos lo posible para que esto no vuelva a suceder", indicó Jorge Cena, presidente de Barrio Cabrera, en la cuenta de facebook del club.

En tanto, Barrio Jardín también hizo alusión a lo sucedido en su cuenta de facebook. "La comisión directiva de nuestro club en conjunto con Club Barrio Cabrera repudiamos totalmente los hechos de violencia ocurridos en el campeonato de la categoría 2007 realizado por el club Sebastián. Aprovechamos para felicitar al club Sebastián por el titulo obtenido y agradecemos por su colaboración para tratar de tranquilizar los problemas ocurridos una vez terminado el partido entre Barrio Jardín y Cabrera", reza el comunicado.

Desde Barrio Cabrera se sumaron y replicaron el gesto. "La comisión directiva del club Cabrera en conjunto con la comisión de Barrio Jardín repudia los hechos sucedidos en el campeonato 2007 de Sebastián entre algunas personas padres de Barrio Cabrera y Barrio Jardín", agregaron.