Tinelli se metió en la ducha con Pablo Granados en Reportajes a calzón quitado

"Tu mujer te propone un trío, de un día para el otro. Podés traer a quien quieras...", comenzó diciéndole el actor. Pero Tinelli lo rechazó de plano: "No se lo permitiría, no va conmigo, soy celoso, no me gustaría", cerró categórico.

"¿Una actriz de Hollywood que te caliente?", preguntó Granados. "Julia Roberts, y antes Isabel Sarli", destacó el Cabezón.

"Me encanta la polenta y detesto el mondongo. Me gustan mucho las pastas también", reconoció en cuanto a sus gustos gastronómicos.

Luego Granados quiso saber por qué sería y por qué no sería presidente de la República. "Sería presidente para que el país estuviese mejor. Y no sería porque te metés en un quilombo importante", se sinceró Tinelli..

Hasta que de repente se cortó el agua y quedaron desnudos enjabonados en la ducha. Entonces llamaron al plomero y apareció Pachu Peña, quien también ingresó desnudo a la ducha y participó del reportaje. Aunque no solucionó el problema y tuvieron que terminar sacándose el jabón con agua de una pava.

Fuente: Clarín