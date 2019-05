Revelan que faltan médicos y capacitación en el sistema prehospitalario de San Francisco

El director médico de UCEMED Emergencias Médicas, Dr. Diego Lahournere, presentó ayer los resultados de un trabajo de investigación sobre el sistema prehospitalario de San Francisco y zona. El objetivo del estudio, según se expresa, es conocer el recurso humano y operativo que posee San Francisco y zona, ante la posibilidad de que ocurra alguna emergencia con múltiples víctimas.

La investigación intenta conocer, se afirma, cuáles son los recursos prehospitalarios públicos y privados disponibles, para evaluar las posibles respuestas ante un evento múltiple de cualquier índole, permitiendo tener el cuadro de situación para trabajar en una cadena de atención organizada y efectiva.

Asimismo, el trabajo está destinado a conocer y dimensionar los recursos con que cuenta la ciudad para actuar ante un evento de características múltiples, la coordinación in situ y la conformación de un protocolo prehospitalario único.

Así, el estudio tiene en cuenta a San Francisco pero también a su zona de influencia, la cual comprende las localidades de Frontera, Josefina, Zenón Pereyra, Santa Clara de Saguier, Freyre, Devoto, La Francia, Quebracho

Herrado, Colonia Prosperidad y S. M. Laspiur sumando una población total de 103.700 habitantes. Además, se analiza que sus vías de acceso son las rutas 19 y 158 las que, el estudio asegura, tienen un flujo de tránsito muy importante no solo de vehículos particulares, sino también en transporte de carga, de pasajeros y de materiales peligrosos, con una potencialidad de riesgo "muy importante".

Relevamiento

Al no existir un censo de recursos prehospitalarios que indique la cantidad de personal capacitado, de elementos de trabajo y de ambulancias con los que se contaría ante una situación de crisis, ni el tiempo de respuesta de esos recursos para la atención en el lugar del accidente; y al no haber tampoco un censo sobre las camas disponibles y sus complejidades para derivar de de acuerdo a las patologías, a instituciones públicas o privadas que correspondan, el trabajo llevó adelante un relevamiento de ambulancias de Soporte Vital Avanzada (SVA) inmediata; ambulancias SVA de segunda respuesta; ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB); unidades de apoyo; y del total de camas en San Francisco y zona.

Lahournere aclaró que las ambulancias de SVA inmediata son aquellas que cuentan con médico y que tienen toda la capacidad para responder ante situaciones graves ya que cuentan con el equipo médico completo (chofer, médico y enfermero); las de SVA de segunda respuesta son las que cuentan con médico pero en las que el médico va a demorar un poco en llegar a la escena. En tanto, las ambulancias de SVB son las que cuentan con chofer y enfermero, pero no médico (cuentan con camillas, oxígeno y demás elementos). Y las unidades de apoyo son, por ejemplo, los autos de enfermería o las ambulancias de servicios fúnebres.

Los datos obtenidos muestran el número total de ambulancias que pueden responder en el lugar de la escena, según la clasificación del paciente a través de TRIAGE, así como también el número de camas con las que se cuenta.

Estos antecedentes permiten conocer, afirma el informe, los recursos operativos y humanos con los que cuenta la ciudad para dar inicio a la cadena de atención, tratando que los primeros 60 minutos (la llamada "hora de oro") sean clave para una intervención rápida y eficiente, priorizando la vida y disminuyendo las complicaciones.

Mapa de recursos

Los datos muestran que hay una ambulancia SVA en forma inmediata con médico cada 10 mil habitantes y una cama por cada 400 habitantes. Con estos antecedentes estadísticos, asegura la investigación, se está en condiciones de simular un mapa de disponibilidad de recursos en función a la localización del accidente.



En el supuesto se observa que la cantidad de ambulancias SVA corresponde al menor número disponible, dificultando la capacidad de respuesta ante eventos múltiples; siendo el tramo de la ruta 158 entre San

Francisco y S.M. Laspiur; y el de la ruta 19 entre Devoto y La Francia, en el que se concentra el déficit de ambulancias SVA.

"El trabajo brinda las herramientas para comenzar a protocolizar estas situaciones al menos en el área médica y paramédica prehospitalaria permitiendo atender el mayor número de pacientes con el mejor recurso en el menor tiempo con una derivación al lugar indicado durante la primera hora ("hora de oro") cuidando el recurso humano médico que es el déficit mostrado en este trabajo", asevera la investigación.

"Lo que me llevó a hacerlo es que tenía dudas, ante un evento múltiple no sabía y no conocía el número de ambulancias que podían responder ante una situación de estas características, no tenía un dato certero, sabía que había muchas pero no cuántas y de esas hoy sé cuántas están capacitadas para trabajar en escena, cuántas sirven para trasladar y cuántas para apoyar, uno lo sabe pero no lo tiene estudiado y evaluado", apuntó Lahourneré.

Falta de recursos humanos y capacitación

Tras los resultados de la investigación, el profesional realizó su lectura. "Lo que pide el Ministerio es una ambulancia cada 10 mil personas, en eso estamos dentro de lo que es necesario. Pero lo que yo creo es que el recurso humano, específicamente médico, es pobre. Posiblemente haya lugares en donde pueda atender un médico pero después tengan que ir a apoyar médicos de otros lugares, por ejemplo Devoto o la Francia. El recurso humano médico es el que más hace falta. A su vez no hay capacitación para estas situaciones, de accidentes con víctimas múltiples. Los servicios de emergencias poco se han ido capacitado y es por eso la preocupación mía, porque cuando pase algo vamos a estar desordenados, más que todo en el área prehospitalaria", dijo el médico.

En ese sentido, reveló Lahourneré, se trabajará en la creación de un protocolo para San Francisco y su zona de influencia. "El tema médico es muy volátil en los servicios de emergencias, la rotación es impresionante. Y a pocos les gusta lo prehospitalario. Entonces la idea es protocolizar para que el que venga sepa qué hacer a través de un protocolo".

"Viendo la problemática, el sábado nos vamos a capacitar internamente y junto a otras instituciones con Norberto Bruza, que va a venir de Córdoba, porque lo que veo es que falta un protocolo, para que quede por más que pase la gente", adelantó.

Sobre el autor

El Dr. Diego Lahournere (MP 22726) es director médico de UCEMED Emergencias Médicas; especialista en Medicina de Emergencias (ME 14164); miembro SIEM; miembro comité contralor Medicina de Emergencias CMPC; miembro FEMECO Area Prehospitalaria; y miembro del Centro Médico San Francisco.

El trabajo realizado por el profesional agradece a distintas entidades que aportaron los datos, tales como el Centro Médico San Francisco, UCEMED Emergencias Médicas y la Federación Médica Gremial de Córdoba.