Sebastián Torre: "Somos merecedores de este disfrute"

San Isidro clasificó a la final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina tras derrotar a Hindú de Resistencia (siempre candidato) por 61 a 57 en el "Severo Robledo". En un duelo apasionante, Los Halcones lograron imponerse con un cierre muy ajustado para meterse entre los cuatro mejores de la categoría.

Su entrenador Sebastián Torre analizó la clasificación de su equipo a la final en un partido que lo tuvo como protagonista de arranque, pero que en la segunda etapa los visitantes se acercaron y complicaron a Los Halcones. "Son dos tiempos totalmente diferentes, en el primer tiempo el equipo defendió bien y anotó; y en el segundo se nos cerraron los caminos. Ellos encontraron puntos como siempre encuentran, de tres puntos tienen una puntería descomunal y es un gran equipo, porque le ganamos a un gran equipo, con jugadores que han bajado de Liga Nacional, con un entrenador con muchísimo prestigio. Jugamos 7 veces en el año y le ganamos 5, este plantel merece llenar la cancha así, merece que la gente se ponga así. Yo los dirijo y los quiero, pero realmente somos merecedores de este disfrute corto, corto porque el viernes hay que jugar de nuevo", indicó.

"El tercer juego fue para cualquiera, creo que el uno y el cuatro lo dominamos nosotros, el dos y el tres dominaron ellos y cuando las papas quemaron la diferencia del primer tiempo de este partido hizo la diferencia del juego. En menos de 20 minutos nos sacaron 14 puntos, nosotros ganábamos por 13, por eso esa diferencia en el primer tiempo fue fundamental y determinante para llegar a la final. Ahora jugamos contra otro gran equipo pero estamos preparados", expresó el entrenador.







"Hay que darle todos méritos a los jugadores de San Isidro"

Torre afirmó que fue San Isidro quién se impuso en la serie y no consideró que Hindú se haya relajado en el cuarto juego. "No puedo ponerme en la cabeza de ellos, no sé que pasó, pero si se relajaron apareció Suppi. Yo creo que no, tiene un entrenador excelente, tienen un equipo de guapos y curtidos que no se relajan nunca. Nobleza obliga hay que darle todos méritos a los jugadores de San Isidro. No creo en ninguna relajación de ellos, creo en un impulso nuestro porque fuimos competitivos y nos quedamos con la serie, después hay situaciones fortuitas también", explicó.

"El factor anímico fue clave, de todas maneras si no hay componente táctico y técnico atrás no sirve de nada, si se gana solo con lo anímico hoy tendríamos que haber ganado por 20, le sacamos 13 pero el rival volvió. Lo motivacional influyó, nos hizo sentir vivos y nos condicionó, pero no era determinante. La serie, ahora que ganamos lo digo, merecían que ellos arrimaran porque fue tan parejo todo y fue lindo como se ganó", indicó.

En tanto, el entrenador también indicó que los miedos pasaban más por el juego que por el desgaste físico. "No tengo miedo por el punto físico, tengo miedos pero era por las perdidas, por las falta en ataque, porque tuvimos que guardar a Rodri Sánchez que terminó con cuatro faltas, porque no encontrábamos gol, miedo de perder el juego pero por otra causa y no por lo físico. Todo entrenador suele tener esos miedos", precisó.

"La final va a ser durísima... Mañana hay descanso y el miércoles por la mañana volvemos a trabajar", cerró Torre.