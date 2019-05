Robaron en Estrella del Sur: "Lo que no roban lo destrozan y nadie ve nada", dijo su presidente

Este lunes robaron en el predio del club de baby Estrella del Sur, ubicado en calle Las Malvinas esquina Magallanes. Los ladrones ingresaron al salón tras romper varias aberturas y se llevaron cuatro garrafas, dos motoguadañas y una máquina de cortar césped.

El presidente del club, Omar González, se mostró indignado y muy triste por la situación ya que no es la primera vez que les sucede un hecho de estas características. "No solo han robado, han hecho un desastre. Nos rompieron la puerta del baño de damas, la cortaron al medio, la puerta del pasillo la rompieron toda, rompieron una ventana que no pudieron entrar porque tiene rejas", indicó.

"Es un daño importante, no sé cómo vamos a hacer para reponer todo. Arrancaron las garrafas y se las llevaron con reguladores porque se ve que no las pudieron sacar. Parece que eran varios porque sonó la alarma y salieron zumbando, y se ve que no pudieron llevarse más porque las otras garrafas quedaron rotas nomás y una tenía candado", señaló.

González añadió que en pocos días ya habían sufrido dos intentos de robo. "Es la tercera vez que vienen, pero esta vez se ve que vinieron armados con barretas o algo. Intentaron entrar el lunes, el viernes y anoche terminaron de romper todo", explicó.

Por otro lado, el dirigente contó que los autores estarían identificados y serían allegados al predio. "El viernes cuando vino el muchacho a cortar el césped justo estaban rompiendo la puerta y cuando los vio salieron corriendo para las casas de atrás", expresó.







"Voy a tener que venir a dormir acá"

"La Policía dice que no puede hacer nada porque no los agarra in fraganti. Me voy a tener que traer un colchoncito a dormir acá y esperarlos cuando entren para llamarlos y que los agarren. Es una vergüenza, les decimos quiénes son, cómo entran y nos dicen que no pueden hacer nada", dijo indignado.

"Tenemos alarma, tenemos todo ya no sé qué hacer. Tenemos que pagar seguridad para que quede acá toda la noche, es una locura, no disponemos de ese dinero para poder hacer eso. ¿Cómo hacemos si nosotros somos un club que vive a pulmón? Estoy desorientado", agregó.

"Es un daño enorme el que han hecho. Los clubes estamos desamparados, a Los Andes en una semana le robaron dos veces y lo que no te roban, te lo destrozan. No pasa absolutamente nada, nunca nadie sabe nada, nadie ve nada, yo tengo una amargura encima, siento mucha impotencia y no se puede hacer nada. Si la Policía nos dice que no puede hacer nada, imaginate nosotros", relató.

"Voy a tratar de hablar con el jefe de Policía para ver qué podemos hacer, qué podemos instalar. Un servicio de seguridad para que esté toda la noche acá es imposible", concluyó