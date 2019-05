"Agarró un pozo y no lo pudo enderezar más", dijo sobreviviente del accidente en ruta 158

Impactante testimonio del acompañante del chofer que falleció en la ruta 158, quien confirmó que un pozo desacomodó al camión y provocó el accidente. "Pensé que me moría también, me reventaba la cabeza", aseguró el hombre que fue rescatado por los bomberos después de tres horas de trabajo.

Pese a las múltiples heridas tras el fatal accidente de anoche en la ruta nacional 158 a la altura de Quebracho Herrado, Juan Carlos Zabala (39) vive para contarlo. El hombre viajaba como acompañante del chofer del camión que falleció y confirmó que un profundo pozo en una curva desacomodó al vehículo y provocó el accidente.

Zabala es un trabajador oriundo de Las Perdices, quien desde hace un tiempo trabaja en Saturnino María Laspiur. Desde el Hospital Iturraspe, donde se encuentra internado, dialogó con la FM Centenario de esta última localidad y relató que había perdido el colectivo en San Francisco, por lo cual decidió hacer dedo en la ruta. Allí fue alzado por el camionero que poco después falleció en el siniestro.

El sobreviviente relató que el camión venía viajando por la ruta nacional 158 en sentido desde San Francisco hacia Quebracho Herrado. "Me alzó porque había perdido el colectivo y me fui a hacer dedo a la salida porque tenía que estar temprano en el trabajo. El camionero para, me alza y salimos. Antes de llegar a Quebracho, agarró un pozo muy grande y le sacó el volante, no lo pudo enderezar más. Cuando pegó el volantazo, ahí se dio vuelta. Yo quedé ahí atrapado, él quedó arriba mío, yo con una mano lo tocaba. No me podía mover mucho, las patas las tenía todas apretadas, la cara lastimada. Estuve consciente en todo momento", narró Zabala.

El trabajador destacó la gran tarea de los bomberos voluntarios de San Francisco que lo rescataron con vida. "Uno por fuera me hablaba y me daba la mano y los otros por dentro se metían a cortar y a liberarme. Yo estaba consciente en todo momento", contó.

Zabala no tuvo dudas y precisó cómo ocurrió el accidente. "Fue antes de llegar a Quebracho, en la curva a la derecha hay un pozo grande, eso fue lo que le sacó el volante al camión. No venía tan fuerte, podía doblar bien, pero agarró el pozo y eso lo desacomodó", aseguró.

"Yo pensaba que me moría también, cuando me aprieta la cabeza el camión pensé que me reventaba, pero gracias a Dios quedé atrapado pero el cuerpo sano", agregó el acompañante.

El pésimo estado de la ruta nacional 158, principalmente en el tramo desde San Francisco a Las Varillas, ya provocó innumerables daños en vehículos y accidentes, lo que originó también reclamos de vecinos de la región. Desde Vialidad Nacional, los arreglos quedan en promesas desde hace años y las obras no se ejecutan.

"No contestaba"

Consultado el sobreviviente si se daba cuenta que el chofer del camión estaba fallecido, aseguró que en el momento no lo sabía, pero que tampoco le respondía a sus gritos. "Yo le gritaba '¿estás bien, estás bien?' y no contestaba. Yo gritaba pidiendo socorro y ayuda, y a él no lo escuchaba. No contestaba nada, yo le tocaba la mano. Se murió en el acto, pobre hombre", añadió.

Afortundamente, las heridas de Zabala no fueron graves, algo que fue confirmado por fuentes del Hospital Iturraspe a El Periódico. "En la cara estoy todo desfigurado y tengo el tabique quebrado, me van a hacer unas placas del codo derecho, que está como fracturado y me duele. Las piernas están bien, gracias a Dios", dijo el hombre.

Finalmente, contó que en el breve trayecto que lo tuvo como acompañante pudo conversar con el chofer. "Le conté que yo trabajaba en Laspiur y que tenía que llegar temprano al trabajo, que hago soldaduras, pinturas. Me dijo que él iba a San Luis", concluyó.