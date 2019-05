Piden el juicio político a Patricia Bullrich por mal desempeño en sus funciones

Tras la masacre de San Miguel del Monte en el que murieron cuatro adolescentes y otra chica pelea por su vida tras una persecución policial, pidieron el juicio político para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Es que en vez de condenar la represión policial, defendió su postura de mano dura y hasta dijo en declaraciones a la prensa que los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Luciano Arruga fueron "mentiras".

El pedido de juicio político fue presentado, entre otros, por los diputados Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, José Luis Gioja y Roberto Tailhade.

Patricia Bullrich habló este viernes sobre la persecución policial que terminó con la vida de cuatro chicos en San Miguel del Monte. "Nos llegó información que ya remitimos a la investigación y que, en caso de comprobarse, estamos hablando de una situación de muchísima más gravedad de la que ya creemos que tiene", dijo la ministra de Seguridad en conferencia de prensa.

"No fue un procedimiento con un auto. De hecho, los efectivos no estaban identificados ni tampoco había conos que señalizaran un control vehicular", explicó. "Estos policías, a los que no llamaría policías porque deberían estar protegiendo a la sociedad, no cometiendo delitos", agregó.

En ese sentido, resaltó que "imagino que esto va a seguir creciendo. Cuando hay una situación de este tipo, donde los policías se comportan como ladrones y asesinos, se los trata como ladrones y asesinos", explicó.

Fuente: Minuto Uno