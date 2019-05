Ex jugador de Boca y Colón vendió todas sus camisetas para pagar el tratamiento de su hija

Pablo Jerez fue campeón nacional e internacional con Boca, y luego tuvo un gran desempeño en Colón. Pese a su buen nivel, el lateral derecho llevaba por dentro la pesada carga de tener una hija con muchos problemas de salud. Incluso confesó que tuvo que vender todas sus camisetas para poder costear el tratamiento.

“En 2004 me pasó algo muy grave, nació mi hija con muchísimos problemas. Tuvo menigitis, le produjo hidrocefalia y una gran infección. No dije nada en el club, estaba en un buen momento, pero mi cabeza no estaba en orden y fui decayendo. De a poco me fui excluyendo”, dijo a TyC Sports.

La nena se llama Zoe, y en noviembre cumplirá 15 años. “Nos dijeron que iba a quedar postrada en una cama, en estado vegetativo. Llegué a un nivel de desesperación que recurrí hasta a los brujos. Un día estaba mirando una nota de Licha López y dijo que no quería que las camisetas se les apolillaran. Fue el envión que necesitaba, no me quedó otra que venderlas”, señaló.

Tras jugar cuatro años en Colón, Jerez pasó a Tigre y luego a Huracán. Ya en la etapa final de su carrera vistió las casacas de Olimpo, Camioneros San Martín de Burzaco y Deportivo Merlo. Actualmente se encuentra en Ferrocarril Midland, y como ya cuenta con 34 años, temía que no le renovaran el contrato y de este modo perdiera la obra social que sólo tienen futbolistas activos.

“Estamos viendo la posibilidad de seguir involucrados a alguna obra social, pero es difícil porque no la toman a Zoe, tiene de base muchísimos problemas”, sostuvo. Tras conocerse su historia, el encargado deportivo de Midland, Sebastián Orión, confirmó que “se le harán todas las renovaciones requeridas para que mantenga la obra social”. Una triste historia pero con final feliz.

Fuente: Vía País