García Aresca: "Los consensos hacen que la ciudad siga creciendo"

En el marco de la tradicional chocolatada que se realiza en el Palacio Municipal en la previa al desfile cada 25 de mayo, el intendente municipal Ignacio García Aresca brindó un discurso en el que llamó a trabajar en conjunto por la patria.

Ante los principales representantes de las numerosas instituciones presentes, el mandatario agradeció su participación y manifestó: "Creo que lo importante poder encontrarnos en estas celebraciones, en este acto del Día de la Patria, un acto de institucionalidad, de democracia, de ciudadanía. Recién escuchaba al Padre Gustavo Zaninetti y él le pedía a Dios lo que todos queremos, un Gobierno sin corrupción, honesto, sin grieta".



En la previa al discurso del intendente, el padre Gustavo Zaninetti elevó una oración por la patria.

"Lo importante es trabajar en conjunto con una sociedad, sabiendo lo que significa la patria. Hablar de patria es hablar de nuestra tierra, de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestra escarapela, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestro lenguaje que tanto nos identifica, nuestra familia, nuestra escuela, nuestras instituciones, nuestros amigos, esta ciudad que es nuestra casa grande. Cuando uno se pone a pensar que hace 209 años había un grupo de patriotas que querían tener el primer gobierno patrio para después buscar la independencia, porque querían esa libertad, que fue a los seis años, en 1816, para llegar a tener ese primer gobierno patrio imagínense la cantidad de ideas. Unos querían ser colonia, otros querían independizarse, la cantidad de peleas que deben haber tenido. Pero hombres y mujeres de mayo querían que la patria sea lo que hoy tenemos. Y dejaron muchas veces en esas peleas sus vidas, pensando en ese futuro. Y miren si lo lograron, tener esta Argentina tan linda. Para eso en ese momento también dejaron muchísimas situaciones personales, particulares", añadió.

Acto seguido continuó: "Y gracias al destino, la vida nos ha llevado a estar en este lugar, ser parte con una enorme responsabilidad de llevar los destinos de esta querida ciudad, pero no solamente me va a tocar a mi, no existe en ningún lugar el poder llevar una ciudad solo, esto lo hacemos entre todos, cada uno desde el lugar que ocupa, aportando su granito de arena para seguir construyendo lo que todos queremos, una ciudad y una mejor vida, de que sigamos pensando en una ciudad con crecimiento, desarrollo, progreso, no lo hacemos solos. Tenemos ideas diferentes, pero siempre tenemos que buscar los consensos porque los consensos hacen que la ciudad, la provincia y la nación sigan creciendo".