¿Qué piensan los argentinos de la seguridad vial?

Los usuarios más vulnerables son los peatones, los ciclistas y los motociclistas: juntos representan más de la mitad de todas las muertes globales. Ante este cuadro de situación, la Organización de las Naciones Unidas volvió a instar a los Estados miembros a adoptar medidas.

Impartir educación vial desde la educación inicial hasta la obtención de la licencia de conducir.

Invertir en infraestructura, en especial para proteger a los usuarios más vulnerables, y establecer estándares para que la industria automotriz fabrique vehículos más seguros.

Hacer cumplir la legislación sobre factores de riesgo: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, falta de casco en motociclistas, no uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil y uso indebido de telefonía celular.







En el país

Argentina contribuye al fenómeno con entre 6.000 y 7.000 muertes anuales: alrededor de 20 fallecidos por día.

Ahora bien, ¿cómo se percibe en nuestro país la inseguridad vial? Un estudio cualitativo realizado por Mutandisonline a conductores, ciclistas y peatones de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario arrojó estas conclusiones:

Seguridad vial es igual a multas. La mayoría de los entrevistados tiene una mirada negativa sobre las sanciones. Se las toma como una acción ligada a la recaudación y no a la prevención de accidentes. Se apuntó además a la Justicia por la falta de penas efectivas para los homicidas viales.

Las rutas son un problema. Un factor señalado por muchos encuestados como contribuyente a la siniestralidad fue el mal estado de las rutas. Junto al Estado, también se apuntó contra las concesionarias viales, a las que se describió como empresas que recaudan sumas millonarias con los peajes pero no invierten en seguridad vial.

Se necesita control y educación vial. Fue generalizado el pedido de que la educación vial se imparta de manera obligatoria en escuelas primarias y secundarias. Algunas medidas, como premiar a quienes no cometan infracciones por el hecho de respetar las normas. Asimismo, se pidieron controles más estrictos de alcoholemia, de exceso de velocidad y para los que circulan por las banquinas.

Un "no tema" en la agenda política. Por último, se consultó a los participantes si, para ellos, la seguridad vial formará parte de la agenda de campaña de los candidatos con vista a las elecciones presidenciales: la inmensa mayoría dijo que no, y la segunda repuesta, muy abajo, fue “no sé”. No se vislumbra que el tema se instale en las propuestas de campaña ni en la plataforma de gobierno de quien resulte electo.

