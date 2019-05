Con una concentración en la plaza, pidieron justicia por diversas causas

Este viernes se llevó a cabo en la Plaza Cívica una concentración para pedir justicia por diversas causas, entre ellas, el homicidio de Omar Olocco y de Cristian Robledo, así como diversos abusos ocurridos en Frontera. Los familiares de las víctimas estuvieron acompañados por el espacio solidario Paso a Paso, que viene colaborando con las mismas.

En diálogo con El Periódico Silvia Windholz, de dicha organización, manifestó: "Nosotros estamos reclamando justicia y seguridad. En el caso de Olocco estamos esperando una respuesta desde diciembre. Mientras tanto tenemos más baleados por robos, más gente hospitalizada simplemente porque les quieren robar una moto. Esto no para, va en progreso, entonces queremos que pare un poquito. Tenemos también el tema de los abusos a menores en Frontera. Hoy justamente vino un equipo de psicólogos de Santa Fe para ver cómo podemos hacer para que ellos sean atendidos. Conseguimos que vinieran y plantearan cómo les vamos a dar una ayuda psicológica a los chicos, porque hasta el momento había sólo cuatro chicos asistidos y necesitamos asistencia para los 25".

A pesar de que estaba prevista la participación en la marcha de familiares de Cristian Robledo, su mamá no pudo asistir por problemas de salud. De todas maneras, los manifestantes dejaron en claro que también su caso estuvo incluido en el pedido de justicia. "Pedimos por todos, son todos pibes, nos están matando a los pibes, no hay palabras para decir cómo, no se puede caminar en la calle, hay inseguridad por todos lados", agregó Whindolz.

La mujer comentó que desde la entidad que preside están pidiendo un Juzgado de Control. "Estamos empezando a pedir un juez de control para que los casos no estén estacionados en Tribunales. Los fiscales hacen las cosas bien pero se demoran porque hay una sola jueza que hace todo lo que está a su alcance. Pero necesitamos un juez de control para que los casos se determinen rápido", dijo.

"El que sale con un arma sale a matar"

En la marcha estuvieron presentes los padres de Omar Olocco. Dora, su mamá, que aseguró que aún hay un prófugo por el homicidio de su hijo, expresó: "Estamos esperando, tuvimos dos audiencias. Hay una persona sola detenida. Hoy uno no es dueño de salir siquiera a dar una vuelta. Si salís con una cartera te pegan y te la sacan, y si salís en la moto te pegan un tiro. Si vos salis a robar con un arma es porque sos un asesino".

Tras el pedido de justicia, la mujer recordó a su hijo: "Omar trabajaba en una cochera, lavaba autos, le ayudaba a su papá, me ayudaba a mí. Sin palabras, nos cambió la vida de un día para el otro. Queremos que paguen lo que hicieron, que cumplan la condena como tiene que ser, no que estén dos o tres años y los larguen".

A su turno Ismael, su papá, apuntó: "Estamos esperando, queremos que se haga justicia y se vaya moviendo, que la Policía se de cuenta de cómo son las cosas. Yo creo que no es tan difícil de entender eso, no creo que vaya a quedar impune, porque no era un delincuente, no era una persona que fue a hacer daño a otro, me gustaría que se haga justicia".

Y agregó: "En ese barrio hay excelentes personas y se tilda a un barrio de malo por esos delincuentes, asesinos, porque el que mató a mi hijo es un asesino, no tiene otro nombre".

Sobre la causa, afirmó que aún no fueron citados pero que están al tanto de que sigue detenido el único imputado por el crimen. "Espero que sea una justicia justa, que no se vaya olvidando. El que sale con un arma sale a matar, no sale para otra cosa, para robar o matar, no es para defenderse, no es un policía", añadió Ismael.

Su papá también aprovechó para recordar a Omar. "Tenía su casita, pensaba formalizar con una pareja. Uno lo fue guiando por buenos pasos como nos criaron a nosotros. Y que un asesino haya hecho tanto daño es irrecuperable. Creo que un asesino no debería salir más de la cárcel, debería pagar de por vida el daño que hizo".

"Vinimos para acompañar"

De la marcha participó Hugo Capaccio, referente de las luchas contra los femicidios: "Vinimos para acompañar a los chicos de Frontera, ya que a través del Ministerio de Salud de Santa Fe y de Paso a Paso pudimos hacer que personas de Salud Mental se acerquen para poder evaluar la forma de trabajo, el abordaje de esta temática y de qué forma se van a comprometer ellos en la ayuda".

A su vez sumó: "Por otro lado, en este momento estamos acompañando a las familias, porque entendemos y los que somos familiares de víctimas, llámese por femicidios, homicidios o lo que sea, sabemos cuáles son la impericias del Estado. No puede ser que un juicio, donde ya hay un confeso, tarde dos años. Una justicia a destiempo no es justicia. Y nadie se fija en el dolor de los padres. En lo único que se fijan es en cuánto van a cobrar a fin de mes".

Sobre el final, pidió personal calificado para actuar en casos de esta envergadura. "Tenemos policías que no están preparados para la preservación de la escena del crimen. Un Ministerio de Seguridad debería estar junto a la familia, solidarizándose, no tratando de reprimir o haciendo vista gorda. Porque cada muerto es una responsabilidad política, social, cultural. Creo que todos los que pertenecemos al Estado tenemos que empezar a cambiar de mentalidad. Exigir lo que corresponde, porque para eso hay una Constitución Nacional. Llegó el momento de exigir, porque no puede ser que la causa se la lleve a Rafaela y que no haya una Policía que investigue. A mi no me sirve el Comando, la Comisaría, porque es de público conocimiento que son personas no calificadas para trabajar en una escena del crimen, las evidencias se pierden, la Justicia no llega y el dolor se agudiza", reflejó.

Los casos

Omar Olocco (24) fue asesinado en un hecho de inseguridad en barrio Acapulco, en la madrugada del domingo 9 de diciembre del año pasado. Olocco recibió un balazo en la cabeza, aparentemente en un intento de robo de parte de dos motochorros.

Por su parte Cristian Robledo (30) falleció el pasado 18 de abril tras ser golpeado brutalmente el fin de semana anterior en la cabeza durante una pelea en un partido de fútbol de una liga amateur (Liga del Este), jugado en una cancha de barrio La Milka de nuestra ciudad.

Asimismo, sobre los abusos, está detenido Daniel Durán (45), acusado de haber cometido varios hechos de esa índole en los últimos años en la ciudad de Frontera. Tras conocerse los primeros casos cuyas presuntas víctimas eran vecinos suyos, se fueron sumando otras con el correr de los días que también aportaron su testimonio.