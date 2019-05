Domizi: “Queremos un equipo ofensivo y rápido”

Cristian Domizi, responsable técnico del primer equipo de Sportivo Belgrano, estuvo en la ciudad para continuar con la preparación para la próxima temporada en el Federal A. El entrenador contó que atraviesan una etapa de análisis junto a la dirigencia para delinear y conformar el plantel de la próxima temporada.

En ese marco, Domizi brindó una conferencia de prensa y explicó las tareas que se están desarrollando. Además, adelantó algunos detalles de la pretemporada. “Tuvimos una charla con los dirigentes, una charla de seis horas que todavía no terminó. Analizamos detalladamente poco a poco los jugadores que pasaron en el último año en la institución, no podemos errarle y no quiero errarle porque soy uno de los responsables futbolísticos”, dijo el DT.

La pretemporada

“Va a ser con 36 jugadores. Se van a sumar los chicos de liga y de reserva, después van a ser 24, es una cuestión de poder trabajar con un grupo más compacto. Para la semana propuse, y lo aceptaron, que si hay un trabajo específico de delanteros (u otra posición en la cancha), subir ese día a los chicos de la liga y reserva que puedan ir creciendo paulatinamente, pero el grupo del Federal A va a ser de 24 jugadores”, comentó.

“La pretemporada empieza el 1 de julio, igual uno va a estar ya el 20 de junio acá, y la semana del 13, para seguir viendo y analizando, tenemos carpetas que llegaron de diferentes jugadores y los vamos a evaluar”, indicó.

“Tengo la expectativa primero de armar un buen grupo, hoy estamos y seguimos en etapa de análisis, teníamos casi 28 profesionales, así que hay que analizar bien. Tener una resolución bien tomada, a partir de ahí a criterio nuestro ver quien puede quedar y quien no; y quien puede venir”, señaló.







El equipo que viene

“La características van a variar de acuerdo a lo que vieron en los últimos tres partidos de visitante: un equipo ofensivo, rápido, con jugadores referentes de tres cuartos de cancha hacia adelante. De acuerdo a eso veremos quién se queda y quien incorporamos”, precisó.

“Hablamos con la mayoría de los jugadores, unos se quedaron en la ciudad, otros se fueron, Algunos están esperando y viendo la parte económica, yo no soy representante ni tesorero del club, pero quiero saber su parecer y después lo analizaremos, con otros no he hablado, los chicos del club no he hablado porque siguen con contrato. Uno se va manejando de acuerdo a los tiempos que tenemos y a lo que hablamos con Diego Gottardi y la mesa directiva”, sintetizó Domizi.