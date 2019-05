Polémicas declaraciones de Burlando sobre el caso Thelma Fardin y Juan Darthés

El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin (26) denunció públicamente a Juan Darthés (54) por violación. La actriz sostuvo entonces que el hecho ocurrió cuando ella tenía 16 años y el actor 45, mientras estaban en Nicaragua, de gira con la versión teatral de Patito Feo.

Casi seis meses más tarde, la joven habló en Pamela a la tarde, el programa de América, y tuvo un fuerte cruce de declaraciones con Fernando Burlando, abogado defensor del acusado.

Mientras ella habló de la angustia que le produjo contar su verdad, el letrado, que habló desde una comunicación telefónica, afirmó que, según su visión, existe la posibilidad de que se compruebe “la falta de delito” y que no existió "una negativa".

“Ni siquiera sabemos si va a ser citado en algún momento”, sorprendió Burlando, ante la pregunta de Pamela acerca de si el actor optaría por negar el hecho. Y ante la insistencia de la conductora, explicó: “Por el momento no va a emitir ningún tipo de estrategia de defensa. Ni siquiera hemos charlado el tema puntual. Estamos esperando que se desarrolle la investigación, que es lo que haría cualquier profesional prudente, una vez que tenga un objeto claro seguramente nos reuniremos. Recién ahí charlaremos del tema”.

Ante la pregunta de la panelista Amalia Granata, que intentó que ratificara o no si hubo relaciones sexuales, el abogado declaró: “Precisamente lo que esgrime Fardín es que existió algo, una relación, un vínculo que a ella le llama a su sorpresa, pero que por su propio relato no vemos una categórica y clara negativa”, explicó.

"Thelma Fardín denunció una violación. Sexo contra su voluntad. Esa denuncia fue pública”, planteó entonces Soledad Larghi, frente a la cual Burlando reaccionó: “Lo que se habló públicamente no tiene nada que ver con lo que hay en el expediente (...) Por los dichos de la denunciante entendemos que no estaría configurado el delito de violación”.

Y fue más allá: "La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oído a Thelma Fardin decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual”.

Cuando Granata le recordó que Thelma tenía 16 años en el momento del hecho, mientras que Darthés ya acusaba 45, el se mantuvo firme: “No sería delito… Es más, Thelma Fardin en ese momento salía con otra persona mayor de edad (Juan Manuel Guilera), y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés".