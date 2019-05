El video del rescate de un cordobés en el monte Everest

"Llegar al balcón y ver que faltaban como cinco horas y estaba lleno de gente hizo que sacara cuentas y viera que estaba por sufrir muchísimo esa subida y esa bajada. Con un estado tan riesgoso para mi pulmón fue que decidí pegar la vuelta", contó el montañista cordobés en un video que publicó en Facebook desde un hospital en Katmandú, la capital de Nepal.

Pudo bajar hasta el campo 3, en medio de fuertes dolores, y decidió inyectarse dexametasona, un potente glucocorticoide sintético que se usa habitualmente para combatir los edemas pulmonares en la alta montaña.

"Creí que me moría. Me he salvado porque me coloqué yo mismo esa dexa. Después tuve ese rescate terrible, colgado de una cuerda, hasta campo base", explicó.