Intendentes advierten por la mala situación financiera

La crisis económica también afecta a los municipios cordobeses. En general, todos admiten que repercute en una baja en la recaudación de sus tasas y, a la vez, en una merma en la coparticipación que reciben.

En el corredor de Sierras Chicas, la zona de mayor crecimiento poblacional en la última década en Córdoba, esa situación generó que los intendentes de sus diferentes localidades y de variado color político se reunieran para buscar una salida en común. Algunos advierten sobre la dificultad para pagar los aguinaldos y otros exponen que “llegan” hasta julio.

“Hicimos un análisis general de varios temas, como transporte, seguridad y salud, pero fundamentalmente la baja en la recaudación. Acordamos hacer planes de pagos para darles opciones a los contribuyentes. Para aquellos que no pudieron pagar, y con eso levantar la recaudación”, expresó el intendente de Mendiolaza, el radical Daniel Salibi.

Salibi atribuyó la baja en la recaudación a la recesión económica. “El vecino prioriza pagar los servicios como luz, agua y gas, y posterga las tasas municipales. Además, hay una bajante en la coparticipación. Comparados con el año pasado, estamos casi 15 puntos abajo y año tras año viene decreciendo. En el presupuesto pusimos un 30 por ciento de inflación y fue del 50”, destacó.

En tanto, el intendente de Agua de Oro, Orlando Beli, apuntó: “Esto nos golpea a todos. Por eso nos juntamos y tomamos medidas. Desde el municipio trabajamos en una moratoria con una reducción de entre el 60 y el 70 por ciento para el que pague al contado. A eso se le suman recortes en gastos y el congelamiento del Ejecutivo hasta fin de año”.

En la misma línea, el intendente de La Granja, Carlos Ambrosich, manifestó: “Se complica, pero venimos sobreviviendo. Nosotros vamos a llegar a pagar los aguinaldos. Estamos viendo la forma de que la gente pueda pagar los impuestos con más plazos. Además, los insumos aumentaron mucho”.

Para el intendente de Unquillo, Jorge Fabrissin, “la situación está controlada hasta julio”, Y agregó: “Pero si sigue bajando la recaudación no sé hasta cuándo podemos aguantar. Cada municipio tiene una realidad muy parecida. Habrá que ajustar gastos”.

Omar Albanese, intendente de Río Ceballos, señaló que los costos de los servicios sobrepasaron todo.

“Hoy necesitamos 87 mil pesos por día para que la rueda siga girando. La idea es hablar con la Provincia porque creemos que la situación debe ser igual en otros municipios, pero nosotros tuvimos una explosión demográfica atroz que no coincide con la coparticipación que recibimos”, remarcó.

Según Albanese, en 2015, el padrón de votantes era de 15 mil habitantes y en 2019 se elevó a casi 20 mil en esa ciudad. “Pero nos pagan coparticipación por 10 mil habitantes menos”, comparó.

El intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos, coincidió: “Nuestra localidad no escapa al contexto general. La recaudación propia bajó este año un 36 por ciento, y ya venía bajando desde el año pasado”. Y acotó: “Salsipuedes recibe una coparticipación que se corresponde con el censo de 2010, cuando tenía 9.880 habitantes. Hoy tiene 20 mil. Estamos desfasados en un 50 por ciento. El crecimiento poblacional nos complica, no se consiguen ayudas del Tesoro nacional y no hay fuentes de ingreso genuinas que no sea la contribución de los vecinos en forma directa”.

Fuente: La Voz del Interior