Alejo Andrés: "Me llegó la bola, tiré y entró, no lo podía creer"

El joven sanfrancisqueño debutó el pasado lunes en Atenas de Córdoba y anotó un triple en el segundo duelo de la serie de permanencia en la Liga Nacional. "Me llamó Bruno Lábaque y me preguntó si quería entrar. Le dije que sí, más vale, quería comerme la cancha", contó Alejo.

El pasado lunes, Atenas de Córdoba le ganó por 99 a 65 a Quilmes de Mar del Plata en el marco del segundo duelo de la serie de permanencia y el sanfrancisqueño Alejo Andrés (18) hizo su debut absoluto con el plantel profesional marcando un triple sobre la chicharra en el cierre del partido.

El joven de 18 años, surgido de las inferiores de El Tala e hijo del reconocido ex basquetbolista Gabriel Andrés, jugó 2:30 minutos para el equipo de Osvaldo Arduh. En diálogo con El Periódico, relató cómo fue su ingreso a la cancha y las sensaciones de un sueño cumplido.

"Lo veníamos hablando con Ignacio Segura, mi compañero que también es juvenil, pensábamos -“mirá si sacamos una linda ventaja y podemos jugar”- porque queríamos entrar, queríamos corrernos todo. Entonces se venía dando la ventaja y lo hablábamos en el banco -“mirá si entramos”-. En un momento, me llamó Bruno Lábaque, me preguntó si quería entrar, le dije que más vale, quería comerme la cancha. Se dio la ventaja y vieron que Quilmes no lo quería remontar, pusieron los juveniles y me metieron en cancha. Entré con una seguridad tremenda, tenía el respaldo de Leo Lema, Mateo Chiarini, tenía una seguridad tremenda y se me dio la posibilidad de agarrar la pelota y tirarla, no lo dudé", explicó.

"Salí con una cara de feliz cumpleaños tremenda, pensé que no me iba a llegar más la pelota. La tuve pero la pasé, penetré y choqué contra todos, se la di a Lemos, revertieron bien la bola y me volvió a llegar y ahí la tiré, como sea que entre, y entró, estaba contentísimo y no lo podía creer", indicó.

Su llegada al club

"Cuando llegué al club, estuve demorado unos meses por los estudios médicos para jugar la Liga Desarrollo, que tenía ganas de jugarla también, esperé dos meses para hacer los papeles, cuando vamos a una gira a Corrientes, Maxi Stanic tuvo un desgarrro en el abductor, así que me llamaron para entrenar, para que les dé una mano a los bases, querían que ordene el juego, que no corra tanto, así que me empecé a sumar a las prácticas hasta que se dio la posibilidad de que me llamen para equipar. Estaba entrenando en el club y no me habían avisado, me vinieron a retirar a la práctica y me dijeron, estaba muy contento, contentísimo" comentó el joven.

Consejos de crack. "Los consejos de mi viejo son constantes, tiene mucha experiencia en esto de entrenar en liga, de estar afuera de casa desde tan chico, yo siempre los tomo porque me ayudan bastante. En el día a día uno crece también con eso, con los consejos de los mas grandes", dijo Alejo.

Los sanfrancisqueños en el "griego"

"Estoy en la pieza con Juan Garetto, también sanfrancisqueño, nuestro día en el club es así: a la mañana gimnasio y después entrenamiento, a la tarde fundamento y práctica de nuevo, los días que no estoy afectado. Los chicos de San Francisco estamos muy bien, Máximo Araujo metió tremenda Liga Desarrollo, Juan no pudo equipar porque tuvo un accidente pero estamos muy bien físicamente y bien entrenados", precisó.

En cuanto a Bruno Barovero, el joven indicó que tiene una relación especial ya que se conocen de toda la vida. "Brunito siempre iba a El Tala a entrenar, tenemos muy buena relación, mis viejos son amigos de los viejos de él, así que ya nos conocíamos desde hace mucho. Es un personaje tremendo, un loco del básquet", destacó.

Lo que viene: el tercer duelo de la serie

"Nos vamos el sábado directamente en avión para Mar del Plata, creo que es el punto a meter, es una cancha difícil en Once Unidos, se va a cerrar el aro, pero ellos están con un jugador menos porque Morales se desgarró acá y vamos a tratar de aprovechar esa ventaja", comentó.