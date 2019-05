Macri comparó la entrega de netbooks en escuelas con “repartir asado y no tener parrilla”

El jefe de Estado se refirió al plan “Conectar Igualdad” y cuestionó que se entregaban computadoras en colegios que no tenían conexión a internet.

El presidente Mauricio Macri participó en la mañana de este miércoles en un acto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en donde hizo una comparación que despertó críticas y un debate en redes sociales sobre el el plan “Conectar Igualdad” que impulsó el kirchnerismo. “Repartir computadoras sin tener conexión a internet era como repartir asado y no tener parrilla”, afirmó.

El presidente dijo que en el gobierno anterior se entregaban netbooks en escuelas sin internet e hizo la siguiente comparación: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, cosas absurdas”.

Durante una visita a un taller ferroviario en Mechita, Macri se refirió a las políticas del gobierno anterior. “Los argentinos volvimos al mundo después de décadas que los dirigentes que dirigían el país nos dijeron que el mundo era un peligro y que teníamos que aislarnos. Esto esta empanzado a funcionar pero lleva tiempo”, remarcó.

“El esfuerzo que estamos haciendo empieza a cambiar resignación por esperanza. Este país va a crecer durante muchos años porque, por primera vez, no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita mágica”, dijo.

“Este es el camino; es por acá, escuchando y no creyéndose los dueños de la verdad”, insistió.

Las criticas

Macri dice que darle computadoras a alumnos era como repartir asado donde no había parrillas. Lo que se le ocurrió para solucionar ese problema fue dejar de repartir el asado. Brillante. — Diego Mancusi (@diegomancusi) 22 de mayo de 2019

Qué torpeza del presidente Macri la de comparar la entrega de computadoras de Conectar Igualdad con repartir asado sin parrillas. Hay numerosos estudios publicados sobre el impacto positivo del programa educativo aún en lugares dónde no había internet. El odio impide pensar. — Dardo Ceballos (@eldardo) 22 de mayo de 2019

El presidente comparó Conectar Igualdad con un asado.

dos cosas que ya no tenemos. — 💚tupito🍸 (@etupito) 22 de mayo de 2019