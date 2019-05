Polémica por supuesto abuso: desde el boliche Ibiza se desligaron del caso

Se trata del video en el boliche donde dos jóvenes hablan de un presunto abuso cometido por otros amigos a una chica. "No hay caso más que una joda entre amigos de una supuesta historia que no pasó en mi establecimiento", dijo su dueño.

En las últimos días se viralizó entre usuarios de San Francisco y la región un video donde dos jóvenes estudiantes de sexto año naturalizan un supuesto abuso sexual de dos compañeros suyos a una “joven mayor de edad” que habría estado ebria e inconsciente, de lo cual no ofrecen mayores detalles.

El video fue grabado en un espacio de Complejo Ibiza Disco que funciona como "confesionario", y fue publicado primero en las redes del boliche de nuestra ciudad. Lo repudiable es el hecho que cuentan y además la forma en que lo hacen frente a la cámara, donde nombran a "Napio" y "Pepe", sus compañeros, como los autores, y hasta se muestra su imagen.

Según relatan, el abuso se cometió en cercanías a la zona de Bomberos Voluntarios, en el marco de la Fiesta de Verano (FDV).

"Es la triste realidad de lo que pasa en San Francisco con el feminismo", reflexionan entre risas.

Tras la polémica, el video fue borrado de las redes del boliche aunque se mantiene en Twitter.

"No nos atañe"

Gustavo Bertinotti, propietario de Ibiza Disco, aseguró que no tienen responsabilidad alguna en la investigación del presunto hecho aunque pidió disculpas "si alguien se sintió perjudicado, agredido o tomó de mala manera la edición del video".

"Esas declaraciones se dieron en un marco de juego entre amigos, por lo que la mayor parte de ellas no son verídicas. Por lo tanto, no es cuestión que nos atañe a nosotros investigar cuestiones personales de los participantes", señaló Bertinotti a El Periódico.

Bertinotti agregó que no fue citado por ninguna autoridad judicial y que "no hay caso más que una joda entre amigos de una supuesta historia" y aclaró que no ocurrió en su establecimiento.

Finalmente, consideró que la situación generada no va a perjudicar a su boliche ya que los clientes "están muy conformes".