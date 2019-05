Miralo en vivo: San Lorenzo vs. Estudiantes de San Luis por Copa Argentina

San Lorenzo buscará seguir adelante en el torneo local y no dejarse sorprender por "El Verde Puntano", la plantilla convocada y el reciente pasado del club obliga al equipo de Monarriz a pasar de fase sin problema.

Quien resulte vencedor del encuentro se enfrentará por los 16avos de final del torneo ante Barracas Central, que venció por 1 a 0 a Unión de Santa Fe.

El "Ciclón" llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde jugará ante Cerro Porteño de Paraguay, pero se quedó sin entrenador luego de que los dirigentes dieran por culminada la gris gestión de Almirón.

Refuerzos de opaco rendimiento, en su mayoría colombianos, y una idea de juego que no nunca pudo concretarse en el campo de juego fueron minando la confianza de la directiva azulgrana para con el ex técnico de Lanús e Independiente.

Monarriz, jugador de San Lorenzo entre 1987 y 1992, sumando 36 partidos, es técnico de la reserva y debutará como entrenador interino, fomentando el ingreso al plantel de primera de algunos juveniles.

No obstante, en San Lorenzo el candidato a reemplazar a Almirón, más allá de varios nombres que se han citado, es Juan Antonio Pizzi, quien tiene deseos de volver al club en donde fue campeón en 2013.

Sportivo Estudiantes quedó afuera de la lucha por el ascenso a la B Nacional tras quedar eliminado el mes pasado por Chaco For Ever, en la segunda fase de la revalida del Federal.

El equipo puntano es dirigido por Héctor Arzbialde y confía en la experiencia de algunos futbolistas con una etapa importante en Primera como Germán Montoya (ex arquero de Belgrano, Vélez, Colón e Independiente), Facundo Quiroga (ex Argentinos y Atlético Tucumán) y Maximiliano Bustos (ex Vélez, Banfield y San Martín de San Juan).

Cómo ver el partido

Muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi, Damián Pérez; Manuel Insaurralde, Raúl Loaiza, Agustín Martegani; Nicolas Reniero; Alexander Díaz y Nicolas Blandi. DT: Diego Monarriz (interino).

Sportivo Estudiantes: Germán Montoya; Brian Sosa, Leandro Corulo, Facundo Quiroga, Nicolás Inostroza; Brian Cuello, Emmanuel Giménez, Emanuel Díaz; Santiago Rodríguez, Juan Martín Amieva y Alejo Distaulo. DT: Héctor Arzubialde.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 21.10

TV: TyC Sports.

Con información de Solo Ascenso