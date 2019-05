Programación de la 6° fecha de Liga Juvenil

Este martes se conoció la programación de la 6° fecha del torneo Apertura de la Liga Juvenil que tendrá actividad en las canchas de Josefina, Juventud Unida e Iturraspe.

Los partidos:

- Cancha de Josefina

9 hs La Hidráulica "B" vs Josefina (sub 14)

10:15 hs La hidráulica (a) vs Brown San Vicente (sub 14)

11:30 hs Josefina vs La Hidráulica (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9 hs Proyecto Crecer vs Def. de Iturraspe (sub 14)

10:15 hs Antártida vs La Hidráulica "C" (sub 14)

11:30 hs Dep. Las Malvinas vs Def. de Iturraspe ( sub 16)

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Estrella Verde vs Juventud Unida (sub 14)

10:15 hs Def. de Sportivo vs La Milka (sub 14)

11:30 hs Juventud Unida vs Antártida (sub 16)

Así están las tablas: