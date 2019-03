Miralo en vivo: Deportivo Morón vs. Nueva Chicago por la B Nacional

En una final a todo o nada, Deportivo Morón será local este domingo frente a Nueva Chicago por la fecha 21 del campeonato de la B Nacional, en un partido que comenzará a las 15:05 en el estadio Nuevo Francisco Urbano y que será dirigido por el árbitro Yamil Possi. Miralo en vivo y online en esta página, con transmisión de La 94 Sport.

El partido entre Deportivo Morón y Nueva Chicago se podrá ver también en vivo online en este link de TyC Sports (requiere tener cable)

Sin dudas será una final para ambos. Morón está a sólo tres puntos de la zona de descenso y necesita ganar para tomar un poco más de aire, mientras que Chicago debe aprovechar que Sarmiento quedó libre y así arrebatarle el liderazgo en caso de salir victorioso.

La victoria de Los Andes el viernes dejó contra las cuerdas a Morón, que necesita imperiosamente reencontrarse con la victoria para escaparle al descenso. El Gallo viene de dos derrotas al hilo y buscará recuperarse en un partido trascendental.

La dupla Méndez-Pico volverá a tener a disposición a Nicolás Martínez, quien cumplió la fecha de suspensión y volverá al once inicial. Además, Maximiliano Paredes ingresará en reemplazo de Mariano Bracamonte, en tanto que Gastón González podría entrar en lugar de Fabricio Alvarenga.

Oportunidad

El empate ante Chacarita ya quedó atrás y el equipo de Mataderos tendrá por delante un nuevo clásico y también la oportunidad de quedar como único líder de la B Nacional.

Para ello, Walter Perazzo no realizaría ninguna variante en el once inicial y repetiría el mismo equipo que viene de igualar ante el Funebrero. Pese a que en la semana se especulaba con la presencia de Jonathan Fleita, finalmente no llegó en óptimas condiciones y ni siquiera concentró.

Probables formaciones

Deportivo Morón: Bruno Galván; Maximiliano Paredes, Valentín Perales, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Gastón González, Matías Nizzo, Cristian Lillo, Luciano Lapetina; Nicolás Ramírez y Junior Mendieta.

Nueva Chicago: Agustín Silva; Gonzalo Vivas, Adrián González, David Achucarro, Diego Martínez; Gonzalo Miceli, Leandro Teijo; Esteban Orfano, Arnaldo González, Alejandro Melo; Juan Sánchez Sotelo.

Estadio: Morón.

Hora: 15:05.

Con información de Solo Ascenso.