Colón vs. San Lorenzo: TV, formaciones y cómo ver el partido en vivo online

Colón de Santa Fe recibirá en la noche de este sábado a San Lorenzo para jugar un partido pendiente de la fecha 18 de la Superliga Argentina de Fútbol, que comenzará a las 20 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

El Ciclón, de muy pobre campaña en la competencia, buscará ganar y salir del último puesto que ocupa en la tabla de posiciones. Tiene apenas 20 puntos, uno menos que cuatro equipos a los que puede superar si gana en Santa Fe: Belgrano, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan y el propio Colón.

El encuentro que pondrá al día la Superliga había sido postergado el 9 de febrero pasado debido a la descompostura que sufrieron varios jugadores de Colón luego del viaje a Buenos Aires para jugar con Lanús en la fecha anterior, la 17.

Los equipos

En cuanto a la formación titular en Santa Fe, el entrenador Jorge Almirón sorprendió con seis cambios y también retocará el esquema táctico. El entrenador estaba en la cuerda floja por los malos resultados, aunque enderezó algo el rumbo con dos triunfos consecutivos ante Junior (1-0) por la Copa Libertadores y luego ante Central (1-0) por la Superliga.

Así, ingresarán Fabricio Coloccini por Gonzalo Rodríguez, Víctor Salazar por Gianluca Ferrari, Damián Pérez por Marcelo Herrera, Román Martínez por Gabriel Rojas, Nicolás Blandi por Nicolás Reniero y Héctor Fértoli por Rubén Botta.

En Colón, el entrenador Pablo Lavallén, quien asumió la conducción del equipo en reemplazo de Julio Comesaña, trajo alivio el triunfo en Perú sobre el Deportivo Municipal (3-0) por la Copa Sudamericana, con una gran tarea del delantero Luis "Pulga" Rodríguez.

Ante esto, Lavallén aplicó la fórmula de "equipo que gana no se toca" y no hará modificaciones en el once titular para recibir al equipo de Buenos Aires.

Cómo ver el partido

Para quienes tengan contratado el pack fútbol, el partido se podrá ver por TNT Sports y online en el link de TNT Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o televisionparatodos.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Christian Bernardi, Guillermo Celis y Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Luis Miguel Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Damián Pérez; Román Martínez, Raúl Loaiza y Gonzalo Castellani; Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Héctor Fértoli. DT: Jorge Almirón.

Arbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Hora: 20.

TV: TNT Sports



Con información de Agencias.