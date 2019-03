Marchan hoy en reclamo de justicia por el caso de Fernando Saire

Local 23 de marzo de 2019

Será desde las 17 en la Plaza Cívica. "Queremos que no se enfríe la causa. No pedimos más de lo que corresponde: justicia y que esto no vuelva a suceder", había indicado la hermana del joven que fue golpeado por policías.