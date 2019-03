Elecciones 2019: se cierra el plazo para los candidatos locales

Si bien la fecha para las próximas elecciones provinciales y municipales (12 de mayo) se conoció a fines del año anterior, cada cierre de listas se cocina casi sobre la hora del plazo límite para presentarlas ante la Justicia Electoral, el cual vence este sábado. Y aunque resulte extraño para muchos vecinos alejados del mundillo político, en el marco de negociaciones que van y vienen todavía quedan muchas incógnitas y espacios para sorpresas en la mayoría de las listas. Los tejemanejes de la política parecen que no tienen otra forma.

En el oficialismo, ahora con el nuevo espacio provincial Hacemos por Córdoba que postula a Juan Schiaretti como gobernador, lo seguro es que el candidato municipal será el actual intendente Ignacio García Aresca, que buscará un nuevo período. Y que esa lista contará con la adhesión de Mejor San Francisco, hasta ayer la principal fuerza opositora. Ese acuerdo se materializará con la presencia de Damián Bernarte en la lista de concejales. Podría ir en tercer lugar o incluso en el primero, ya que Aresca tiene la posibilidad de postularse únicamente como jefe municipal y no como primer concejal. Pero, todo pasa y todo puede pasar. Otro de los nombres que a priori iría entre los “entrables” es el de Mariano Almada, pero las negociaciones no se terminarían hasta el mediodía de este sábado e incluso más tarde también. Entre las mujeres, todavía los nombres no estaban definidos, aunque podrían seguir algunas de las actuales concejalas.

La que sí está confirmada y será la única candidata mujer es Lorena Menesterolo, que encabezara la lista del MST Nueva Izquierda. En esta fuerza, el resto de los candidatos también está en negociaciones, pero adelantaron a este medio que habrá mujeres víctimas de violencia de género, personas con activa participación en merenderos de la ciudad, docentes, artistas jóvenes y una dirigente estudiantil. En este espacio, Fernando Lanza será candidato a legislador departamental y Luciana Echeverría se postulará para la gobernar la provincia.

Siguen las negociaciones

En la Unión Cívica Radical, una vez disuelta la alianza Cambiemos, el candidato será Cristian Canalis. Hasta anoche era lo único seguro en el partido centenario y no se descartaba alguna sorpresa, aunque la actual concejal Paola Colombano sería la número dos. A nivel provincial, van con la candidatura de Ramón Mestre.

En Córdoba Ciudadana el postulante a la intendencia será Andrés Romero e irá acompañado por Elba Constantino (segundo lugar), Cristian Godoy (tercero), Marina Melano (cuarto lugar) y esperaban contar con un representante del sector Pyme en el quinto lugar. Este espacio también presentó a sus equipos técnicos y a la candidata al Tribunal de Cuentas, Florencia Ludueña. Romero destacó que es “una lista representativa de distintos sectores de la ciudad, que también construye una plataforma con el ciudadano como centro” y que reunieron a personas “honestas e idóneas en su profesión”. En Córdoba, el frente propone a Pablo Carro como candidato.

En la alianza Córdoba Cambia, que agrupa al Pro, el Frente Cívico y la Coalición Cívica, el candidato será Luciano Stoppani, presidente del Pro local. En los primeros lugares irá acompañado por Cecilia Roffé, Angelo Cornaglia, Mirta Veritá y Patricia Tacchi. Como candidato a tribuno de cuentas, el primer lugar será para Gabriel Vicentini. Desde el espacio destacaron que agruparon a personas jóvenes que no vienen de la política y que no ocuparon cargos públicos. A nivel provincial, irán junto a la postulación de Mario Negri.

Por el lado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el candidato será Marcelo Gaitán. En tanto, Ailén Cabrera será candidata a legisladora departamental. La representante provincial será Liliana Olivero.

Por Encuentro Vecinal Córdoba, que tiene como candidato provincial a Aurelio García Elorrio, el postulante local será el abogado Emiliano Oyola. Como candidata a legisladora departamental irá Elena Vaccheta.

Y la última fuerza en anotarse en la contienda, al menos hasta el cierre de esta edición, es el Partido Libertario que a nivel nacional lanzó el economista José Luis Espert y que tiene su postulante local a intendente: Germán Pablo Cassinerio. Los primeros lugares en la lista de aspirantes son ocupados por Diego Funes, Lucas Bandaccari, Andrea Mainardi y Mirta Dalmazzo. El candidato a gobernador por esta fuerza será Agustín Spaccesi.