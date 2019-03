Después de 35 años, Luis Otero deja la TV y será candidato a intendente

El periodista Luis Otero se despidió de la televisión después de 35 años en el aire de Todo Noticias y El Trece. El histórico conductor de los programas informativos en estas cadenas adelantó que se va a dedicar a la política y que piensa postularse para ser intendente de Avellaneda por Cambiemos.

"Me toca abrir un nuevo camino que no va a hacer del todo fácil, en mi ciudad. Ya no alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas", comenzó explicando muy emocionado.

Otero decidió abocarse a la política como candidato a intendente de Avellaneda por la UCR dentro de Cambiemos.

"Sin darme cuenta toda mi vida me estuve preparando para este momento y no lo sabía. Es el mejor momento para involucrarse. No basta quejarse de las cosas y decir qué esta mal", expresó muy emocionado Otero luego del aplauso de sus compañeros antes del final del noticiero.

"Como decimos los scouts, no es más que un hasta luego, y siempre listos", cerró entre lágrimas.



Fuente: Rosario3.com