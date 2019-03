El regreso de Analuz

Analuz Acosta cursó en 2018 el último año de secundaria y como muchos jóvenes de la ciudad tuvo que elegir si continuaba entrenando o se tomaba un tiempo, tiempo que en la mayoría de los casos termina en deserción.

En su caso, Analuz tenía un entrenamiento estricto que la llevó a ser campeona argentina y a disputar el Mundial de Japón. Pero en 2018 decidió dejar la actividad, aunque continuó realizando otro deporte que le requería menos horas de trabajo. Ahora regresó al judo y sabe que será un gran desafío, pero no afloja. La joven estudia en el profesorado de Educación Física y se encuentra en el primer año de cursado.

¿Cómo fue el regreso?

Empezamos después de que arranqué las clases en el profesorado, acomodamos los horarios, tuvimos que hacer horarios nuevos para que pueda comenzar. Sé que tengo que empezar de nuevo, empezar de cero para el Nacional, Provincial y de ahí ir subiendo.

¿Qué significó ese año sabático?

No me arrepiento porque lo disfruté, disfruté el año más lindo que es sexto, ahora me está costando, pero no hay nada imposible, tengo entrenar un poquito más. Mi papá quería que venga a entrenar, que siga, pero en un año directamente no hice nada de judo. Seguí dando clases y empecé crossfit, pero a judo ni lo toqué. Mi viejo (también entrenador de Analuz) nunca me dijo nada, siempre respetó la decisión que tomé.

¿Fue difícil tomar esa decisión?

El 2017 fue mi mejor año, fui al Mundial de Japón y me encontré que en tres meses era promo. Lo hablé con mi papá, que es mi entrenador, y llegué a la conclusión que me iba a tomar un descanso y así empezó.

¿Eran muy estrictos los entrenamientos?

Los entrenamientos míos eran todos los días, de lunes a viernes básico, más las horas de gimnasio que eran aparte, pero era una dedicación bastante grande. A lo mejor lo podía haber hecho pero hubiese sido muy difícil.

¿Ahora que estás estudiando?

Estoy estudiando el Profesorado de Educación Física. Lo hago porque está abocado al entrenamiento y el deporte, pero es la parte pedagógica necesaria. Me gustaría dar clases porque me encanta la carrera.

Fuiste como espectadora al Nacional ¿Qué sentiste?

No quise ir más. Me sentía mal por estar en la tribuna y no estar participando, entrando en calor y preparándome para entrar al tatami. Me dolía, entonces no fui más, siempre estuve apoyando a mis compañeros, obvio, pero ir a verlo desde la tribuna me hacía mal.

¿Qué le dirías a quienes hoy atraviesan una situación similar?

El año se disfruta, es hermoso sexto año. Yo le diría que no deje de entrenar, que disfrute pero que no deje de entrenar, se puede perder algún que otro entrenamiento, pero para volver después te cuesta el doble.