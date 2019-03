Kicillof no descarta ser candidato presidencial si Cristina no se postula

El exministro de Economía, Axel Kicillof, no descartó este viernes que pueda presentarse como candidato presidencial en caso de que no se postule la exmandataria y senadora Cristina Kirchner (UC), pero adelantó que "no" va a "anteponer su candidatura a ganar las elecciones".

"Yo no me muevo por mi propio deseo, eso (la decisión sobre si será candidato) lo decidirá el colectivo. Lo que sí no nos puede pasar es que siga gobernando (el presidente Mauricio) Macri, ni (María Eugenia) Vidal, ni ningún otro que encarne la misma política", respondió el exfuncionario en alusión a los comicios de octubre.

En diálogo con radio Caput, Kicillof remarcó: "Yo no voy a anteponer mi candidatura a ganar las elecciones", y recomendó primero "buscar consensos para que eso, después, le dé solidez a las candidaturas".

"El tema de las candidaturas no nos tiene que poner ansiosos ni nerviosos. Hoy la prioridad es trabajar en la conformación de un gran frente de dirigentes que puedan sacar al país adelante", resumió.

Fuente: La Voz del Interior