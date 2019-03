Pablito Lescano explicó su frase “ATR perro cumbia cajeteala piola gato”

En la introducción del tema Me vas a extrañar, que Pablo Lescano y su banda Damas Gratis interpretan con la participación de Viru Kumbieron, antes de que cambie el ritmo de la canción, Lescano grita "¡ATR perro cumbia cajeteala piola gato!".

El público entonces estalla y empieza a bailar pero, ¿qué significa esta frase, que tantos fans repiten? Uno de los seguidores del cantante se lo preguntó directamente a través de Twitter, y Lescano procedió a explicarlo.

"Es mucho más complejo el contenido de toda la frase. Es difícil explicártelo con letras (no tienen sentimientos)", anticipó, para después describir que se trata de dos expresiones diferentes: "Es un relato que retrata a dos personas y sus estados de ánimo. El 'ATR perro cumbia' sería uno y el 'Cajeteala Piola Gato', el otro".

Tengo que hacer una presentación en el laburo para explicarle a gente de tres países qué significa "ATR perro cumbia cajeteala piola gato". Ayuda, @pablitolescano — Juan Graña (@juangraa) 14 de marzo de 2019

En otro tweet, Lescano desarrolló el segundo concepto: "Está bajón cajeteándola piola. (Pensativo, mal de amor, vos sabés perro, no me hagas renegar". Finalmente, por si toda la explicación no hubiera sido suficiente, cerró con un "Es sólo para entendidos".

La conversación fue celebrada por muchos de sus casi 800 mil seguidores en la red social, que lo elogiaron y respondieron con frases como "Andá a buscarla a Inglaterra John Lennon. Más argentino que el dulce de leche".

Fuente: Clarín