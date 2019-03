Margarita Barrientos le pide a Macri que “si tiene un as en la manga, lo saque ya”

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, advirtió este jueves por la "difícil" situación social y le pidió al presidente Macri que "si tiene un as bajo la manga, lo saque ya".

"Está difícil la situación, como todos saben. En todos lados. Hay mucha falta de trabajo. Las familias que se acercan diariamente a pedir comida me dicen: 'No nos alcanza; no tenemos trabajo'", se lamentó Barrientos, quien mantiene una estrecha relación con el mandatario desde que era Jefe de Gobierno porteño.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada de radio Futurock, la líder social explicó que "aumentó mucho" la cantidad de familias que se le acercan pidiendo asistencia: "Tenemos varios comedores en el interior y en la provincia de Buenos Aires y la gente concurre cada vez más. En Cañuelas, por ejemplo, teníamos 320 personas y ahora vienen casi 500".

Según datos difundidos en febrero pasado, en 2015, el comedor Los Piletones de Villa Soldati recibía a unas 1.500 personas a diario. Hoy alberga a casi 3.000.

La crisis económica -aseguró- "afectó muchísimo al comedor", al punto que hubo que cambiar los menús. "Hacíamos milanesas cada semana (y ya no). Los precios se han ido muy alto. También los boletos, el gas, la luz. La gente se sorprende porque tiene un sólo televisor y una heladera y está pagando 4 mil pesos por mes. No hay trabajo para pagar esas boletas", señaló Barrientos.

