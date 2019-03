Un verdugo de Boca en la Libertadores fue detenido y extraditado por narcotráfico

El exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, detenido el martes y pedido en extradición por EE.UU. por narcotráfico, era el encargado de pagar a quienes transportaban cocaína en lanchas y avionetas hacia centro y Norteamérica, informó este miércoles la Policía.

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, afirmó en una rueda de prensa que Viáfara, quien fue internacional con la selección colombiana, se encargaba además de coordinar la ruta narcotraficante de la banda desde las costas del Pacífico colombiano a México.

Además era quien "establecía contactos en el departamento de Antioquia (noroeste) para transportar la droga hacia países de Centroamérica en lanchas".

"A Jhon Eduis Viáfara Mina no le aparecen propiedades a su nombre en las declaraciones de renta, que no se han podido encontrar. No tenía suficiente asidero para demostrar que tenía grandes recursos económicos. No obstante, está demostrado que pertenecía a esta organización criminal", agregó el oficial.







Viáfara, campeón de la Copa Libertadores de 2004 con el Once Caldas y quien anotó un gol en el partido de vuelta de la final contra Boca Juniors, también jugó en el Portsmouth y Southampton, ambos de Inglaterra, así como en la Real Sociedad de España.

En Colombia, el exfutbolista jugó también en el Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junior, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Águilas Doradas, club en el que se retiró en 2015.

Viafara jugó la Copa América de 2004 que se disputó en Perú y luego en la de 2007 en Venezuela, además de participar en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

En la operación, que fue apoyada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía, fueron arrestadas además cuatro personas que hacían parte de la banda narcotraficante "Gedeón".

Todos ellos son reclamados por la Corte del Distrito Este de Texas por "concierto para traficar y distribuir cocaína y delitos relacionados con el concierto para delinquir".

El líder de banda, que fue capturado en Medellín, tenía como misión reunirse con emisarios del cártel de Sinaloa para coordinar los envíos de cocaína.

"Esta persona se reunía con integrantes del cártel de Sinaloa de manera esporádica, con el fin de coordinar las salidas de la cocaína a través de lanchas rápidas hacia Centroamérica y Estados Unidos", agregó el general Atehortúa.

También fueron detenidos un hombre que está acusado de conseguir las pistas clandestinas en Colombia y Centroamérica en las que aterrizaban las avionetas con cocaína y una persona que se encargaba de coordinar reuniones con colaboradores en México.

Asimismo, una tercera persona que era quien acopiaba la cocaína en "sitios estratégicos" y coordinaba con Viáfara las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, según los datos facilitados por la Policía.

Entre 2017 y 2018 fueron capturadas 20 personas de esa organización y se le incautaron de 2,5 toneladas de cocaína a ese grupo, así como lanchas y aeronaves, agregó la institución.

Las autoridades destacaron que la organización intentaba ocultar sus dinero al comprar bienes raíces en Medellín, Bogotá y Cali.

Luego de retirarse del fútbol profesional, Viáfara, nacido hace 40 años, fue víctima de un robo en el que su vehículo fue tiroteado en Medellín.

En febrero de este año, estrelló su camioneta de alta gama cuando conducía borracho en una carretera que conecta las poblaciones de Jamundí y Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

