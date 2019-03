Ya está el tráiler de la tercera temporada de Stranger Things: las claves que muestra

Netflix hizo oficial el tráiler oficial de la tercera temporada de la serie de Stranger Things, una de sus series más exitosas en los últimos años, y las nuevas imágenes ya dan que hablar en las redes sociales. En el mismo se pueden ver los anticipos de lo que será la próxima temporada, que se estrenará el 4 de julio.

Por lo pronto, los seguidores de la serie exprimieron las imágenes hasta el último segundo y comenzaron a desgranar los datos que allí pueden observarse. En esta tercera temporada, la serie está ambientada en 1985.

Por un lado, ya no son niños: como lo dice un personaje en el tráiler, los chicos de Hawkins han crecido y sus aventuras cambiarán.

Dustin está regresando de lo que parece ser un campamento de verano (según su camiseta). El resto de la pandilla (Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y Max (Sadie Sink)) le da una sorpresa a su bienvenida.

Dustin al parecer siguió el consejo de Steve sobre el pelo. El spray con el que ataca a Lucas cuando se asusta por la sorpresa es el producto para el pelo de Farrah Fawcet que Steve le recomendó en la temporada pasada. Y su amistad parece ser más fuerte que nunca. Hasta tienen un apretón de manos especial.



Max y Eleven son amigas. En varias escenas del tráiler se las ve escuchando música, viajando juntas, en el centro comercial y más



Sigue el romance de Mike y Eleven

¿Y las ratas? En una de las escenas se ve correr muchas ratas hacia un mismo lugar. “Ya casi es hora de comer”, tituló la imagen Netflix días antes de lanzar el tráiler. Pero no hay más información que esa.

The Upside Down (el otro lado): En algunas de las partes más dramáticas (y cortas) hacia el final del tráiler se ve un monstruo que pareciera venir de The Upside Down (¿es el Demogorgon?) y además, una persona vestida con los trajes que se han usado en temporadas anteriores para acceder a este oscuro lugar



Billy, el hermanastro de Max, vuelve a aparecer en esta temporada. Al parecer tiene un trabajo de verano como salvavidas en la piscina de Hawkins. También, al parecer, podría ser una de las víctimas del monstruo, pues en una escena se lo ve bajo la ducha mirándose un brazo con una marca que ya hemos visto antes

Steve también tiene un trabajo en un restaurante de comida rápida. Ahí conocemos a un nuevo personaje, Robin.

Nancy y Jonathan aparecen en el edificio del periódico Hawkins Post, ¿trabajan ahí?

Hoppers aparece diciéndole a alguien (¿Eleven? ¿Joyce, la mamá de Will?) que quiere que se sienta seguro, que este es su hogar.



“Un verano lo puede cambiar todo”, dice Netflix junto al tráiler.