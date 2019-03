Riutort no será vice de Llaryora e irá por afuera del peronismo

La dirigente no regresa al justicialismo cordobés e irá con una lista propia a las elecciones municipales de la capital provincial.

Olga Riutort no acompañará a Llaryora y será candidata a intendenta.

Este martes se cayeron las negociaciones en el PJ Capital para que Olga Riutort fuera la compañera de fórmula de Martín Llaryora, por la intendencia de Córdoba. De esta manera, Riutort se presentará como candidata a intendenta por fuera del peronismo.

En las últimas horas hubo febriles negociaciones en el Centro Cívico y se comentó en el oficialismo provincial que la cúpula del PJ Capital comandado por Alejandra Vigo se oponía al regreso de Riutort al partido.

Vigo salió al cruce de estas versiones: "No es una cuestión personal y tampoco fue una decisión del PJ Capital, ni mía. El comando de campaña del partido consideró que Riutort no le sumaba votos, todo lo contrario. A esto no lo digo yo, fue una decisión del equipo que trabaja en el peronismo", aclaró la esposa del gobernador Schiaretti.

Es más, Vigo también comentó que se le ofreció a Riutort un lugar en la lista de candidatos a legisladores provinciales. También habría lugares de aspirantes al Concejo Deliberante.

"Esto demuestra que no tenemos ninguna cuestión personal con nadie. Hay un comando de campaña que toma decisiones, siempre con el objetivo de que el peronismo gane en la provincia y en la Capital", cerró la diputada nacional.

Según las encuestas que manejan en el Gobierno provincial, Riutort mide bien en la Capital, pero cuando se la medía en fórmula con Llaryora, no sólo restaba votos en la carrera por la Intendencia, si no también a nivel provincial.

Llaryora pretende completar su fórmula y la lista de concejales cuanto antes, por lo que en las últimas horas aceleró las gestiones para buscar una definición.

Negociación caída

En las primeras horas de la tarde de este martes, los negociadores llaryoristas y los de Riutort decidieron terminar las conversaciones, con lo cual el ex intendente de San Francisco deberá buscar a otra dirigente.

Su decisión es que sea una mujer y ahora se comenzó a barajar el nombre de Natalia de la Sota.

