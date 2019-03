Carrió, sobre el ministro de Justicia Garavano: "Un imbécil, no tiene la más pálida idea"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió criticó en duros términos al ministro de Justicia, Germán Garavano, al que calificó como un "imbécil" y del que aseguró que "no tiene la más pálida idea de las causas que trata", durante una entrevista con el canal de televisión de La Nación. .

Consultada sobre Garavano, que conduce la cartera de Justicia desde el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri, fue lapidaria: "No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. De todas maneras la Cámara condenó a los ex fiscales en el caso Amia, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error para ser ministro de Justicia. Imbécil lo digo del texto de la Real Academia, es decir, falto de inteligencia. No es un insulto", dijo Carrió.

En octubre de 2018, Carrió también había cargado en duros términos contra Garavano e inclusive pidió el juicio político contra el ministro por su actuación en el caso Amia. Garavano había dicho por aquel entonces que "nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido".

Recientemente, Garavano también cuestionó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien ante la Comisión de Libertad de Expresión describió la "red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes" que investiga y por la que ya está con detención preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio y está imputado el fiscal Carlos Stornelli. Tras esto, el presidente Mauricio Macri le impulsó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para destituirlo por considerar que mantuvo una "actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva".

Sobre Cristina

La diputada tampoco ahorró críticas hacia la ex presidenta Cristina Fernández y a su hija Florencia, a quien consideró "delincuente".

"Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Este es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. Eso yo no lo vi nunca", señaló.

"Pobre Florencia (Kirchner), porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes. Pero, más allá de eso, es responsable penalmente", agregó.