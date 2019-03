Video: encontraron vivo a Benjamín, el niño que estaba perdido en San Juan

Una profunda emoción y una gran noticia conmocionaron este lunes a la provincia de San Juan: apareció vivo Benjamín Sánchez, el niño de cinco años que era buscado desde el domingo por la tarde y cuya búsqueda movilizó a toda la provincia y el país.



Según informó Diario de la Provincia de San Juan, el niño fue hallado esta tarde tras una intensa búsqueda policial en la zona de El Salado, Albardón, donde habían visto un rastro de huellas.

Hasta allí habían llegado baqueanos con personal de Protección Civil y una de las cuadrillas del municipio orientándose por las huellas de zapatillas que coincidían con la del pequeño. Al momento de informar que había aparecido hubo un momento de mucha alegría y emoción. Hubo abrazos y suspiros descomprimiendo el duro momento que se empezaba a vivir.

Al niño lo encontraron alrededor de 20 kilómetros del lugar donde estaba el campamento en el que paseaba junto a su familia y se había perdido en la tarde de ayer domingo. La zona era de plano y se lo encontró sentado debajo de un sauce, deshidratado pero en buen estado de salud. La noticia la confirmó el responsable de Protección Civil, Alfredo Nardi, que no contuvo las lágrimas y se dejó llevar por la fuerte emoción.

El pequeño se extravió cuando estabA en la zona del río La Laja junto con su mamá Andrea, sus dos hermanas y un grupo de amigos de la familia.

Un helicóptero se dirigió hasta el lugar con el objetivo de trasladarlo junto a la directora del Hospital de Albardón al hospital Rawson. Los médicos tuvieron que asistir a la madre, que por la emoción necesitó contención médica.

Pidió agua

Según detalló la ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, el pequeño está en buen estado de salud. "Su estado general es bueno. Benjamín no tiene antecedentes patológicos. Se encuentra orientado en tiempo y espacio, vigil", explicó la funcionaria.

El nene cuando fue hallado pidió agua, nada de comida, sólo quería calmar su sed. Venerando agregó que "tenía leves signos de deshidratación, evidentemente estaba bien hidratado antes de perderse".

Creyó que era un juego

La hermana mayor de Benjamín relató a Canal 13 de San Juan el momento previo al extravío del pequeño en las dunas de El Salado.



“Mi mamá fue tras de él, corre muy rápido, Benja pensaba que era un juego y se perdió entre los arbustos y no lo encontramos más. Él no es autista, solo que no distingue si lo estás retando o no, tiene distintas cualidades, pero no es autista”, aclaró.

Además, sostuvo que “corre muy rápido y cuando mi mamá lo llamó él pensó que era un juego, lo siguió un kilómetro y medio”.

Fuente: Diario de Cuyo / La Provincia SJ.