Realizan una pollada a beneficio de Milagros

La familia de Milagros Petiti (7) organiza una pollada para solventar los gastos que requerirá la estadía en Buenos Aires, a causa de una cirugía programada en el hospital Garrahan a mediados de mayo.

La pollada se realizará el domingo 7 de abril. Las tarjetas, a 280 pesos, se pueden adquirir a los teléfonos (03564) 15574266 o 15611928.

Según contó su mamá, Andrea Gerbaudo, la niña se atiende desde los 4 años y 8 meses en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, a causa de dos enfermedades: esclerosis tuberosa y mal de chiari.

"Hace dos años y medio tuvo un golpe en la cabecita y tuvo una convulsión. Fuimos al hospital, se le realizaron los estudios y dio que había sospechas de esclerosis tuberosa. No sabíamos qué era, empezamos a averiguar con los diferentes médicos y nos derivaron al Garrahan, porque es una enfermedad que acá no la tratan. Y allá la diagnostican. Es una enfermedad que genera tumores en diferentes partes del cuerpo y le va afectando los órganos. Ella tiene dos tumores en el cerebro", explicó la mamá.

A su vez detalló: "A través de la resonancia saltó que tiene también mal de chiari. Es una enfermedad por la cual el cerebelo va descendiendo y hace presión contra el líquido de la columna y hace presión en su cabecita. La consecuencia que tiene es que se le paralizan sus piernas, sus brazos. Mucho dolor en la nuca. Entonces le han hecho estudios ahora en enero donde da que está diagnosticada y que ya tiene síntomas clínicos y que por eso se debe realizar la cirugía. Es una cirugía que dura 4 horas, donde se le saca la primera vértebra de la nuca para dejar espacio al cerebelo".

La mujer aclaró que el hospital Garrahan no les cobra la cirugía, pero que deben hacerse cargo del costo de los elementos descartables, de lo que se necesite para viajar, del hotel y la comida.

La familia viajará a Buenos Aires donde el 16 de mayo comenzarán a realizarle a Milagros los estudios prequirúrgicos y donde el 21 de mayo la operarán.

Vida normal

La mamá contó que a pesar de sus enfermedades, la pequeña hace vida normal.

"Por la esclerosis tuberosa ella tuvo dos convulsiones pero no está medicada gracias a Dios. Ella no recibe ninguna medicación, solamente controles cardiológicos, nefrológicos y neurológicos, la atienden nueve médicos. De lo que es el mal de chiari nunca había tenido síntomas. Y una vez nos pasó que quisimos cruzar una avenida y a ella se le paralizó la mitad del cuerpo. Estábamos en Buenos Aires. Consultamos y es uno de los síntomas. El dolor de cabeza, el vértigo, el desequilibrio, los tiene de vez en cuando. Ella hace vida normal, no toma ninguna medicación. Es una cirugía correctiva lo que le hacen", añadió.