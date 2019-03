Miralo en vivo: UAI Urquiza vs. Acassuso por la B Metropolitana

UAI Urquiza recibirá en la tarde de este lunes a Acassuso por la 29° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 16 en Villa Lynch y que será dirigido por el árbitro Lucas Di Bastiano.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse).

Los dirigidos por Bassedas se encuentran a cuatro unidades de la zona de clasificación para disputar el torneo reducido por lo que ganar de condición de local en la recta final del torneo será clave para acortar la distancia y de esa manera pelear por el tan ansiado quinto ascenso al Nacional B.

Para jugar ante el Quemero, Bassedas debe realizar un cambio obligado para este compromiso, Ramiro Ríos ingresaría en un lugar del expulsado Francisco Di Fulvio. Por otro lado, podría hacer alguna modificación en la zona ofensiva del equipo.

El Furgón y Acassuso se enfrentaron 49 veces en las categorías de ascenso y el dominio del conjunto de San Isidro es abrumador: 23 triunfos fueron para el Quemero, 11 para el equipo de Villa Lynch y 16 empates.

Por el ascenso

Con los dos goles en tiempo de descuento, Acassuso consiguió un empate ante Flandria que le permitió conservar los cuatro puntos de ventaja a Atlanta, que es el primero que está luchando por sacarle el ascenso directo. Esta tarde los dos jugarán a la misma hora sus respectivos partidos.

Rodolfo Della Picca, entrenador de Acassuso, no dio información sobre la formación titular de su equipo, pero lo que es seguro es que no podrá contar con Salvatierra, que no está entre los concentrados por una molestia. Su rol lo tomaría Ezequiel Vidal.

Probables formaciones

UAI Urquiza: Ignacio Pietrobono; Ramiro Ríos, Enzo Baglivo, Mathias Buongiorno, Rodrigo Chao; Carlos Battigelli, Gonzalo Cozzoni, Patricio Rodríguez; Joaquín Rodríguez, Manuel López o Maximiliano Guerreiro y Ángel Luna.

Acassuso: Kletnicki; Monge, Zanini, Gasperi, Fernández; Sánchez, Rojas, Benítez, Pipino; Auzmendi y Vidal.

Hora: 16.

Estadio: UAI Urquiza.

Con información de Solo Ascenso.