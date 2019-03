Miralo en vivo: Estudiantes de Río Cuarto vs Sarmiento de Resistencia

El puntero Estudiantes de Río Cuarto recibirá este domingo al escolta Sarmiento de Resistencia en un partido por la séptima y última fecha del octogonal del Torneo Federal A, que comenzará a las 16 en el estadio Antonio Candini del "Imperio del Sur" con el arbitraje de Sebastián Ranciglio (Casilda). Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de Chaco TV.

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento también se podrá ver en vivo en este link (a la hora del comienzo).

El equipo local que conduce Marcelo Vázquez, ya clasificado al pentagonal, buscará quedarse con la primera posición de cara a la etapa definitiva del torneo y asegurarse el mejor fixture en la fase que se viene.

El conjunto chaqueño está a tres puntos de ventaja y logrando un punto en Río Cuarto conseguirá el boleto al pentagonal.

Vázquez no confirmó el equipo, que se dará a conocer antes del encuentro.

Sin cambios en Sarmiento

Del otro lado, Sarmiento de Resistencia repetirá la misma formación que venció a Deportivo Maipú en la fecha pasada.

Estudiantes es el único clasificado hasta aquí al pentagonal. Los otros cuatro pasajes se repartirán hoy. En la zona del Celeste, además de Sarmiento, pelean por entrar San Jorge, Desamparados y Chaco For Ever, todos con 8 puntos. Tucumanos y sanjuaninos se enfrentan entre sí, por lo que si empatan, ambos se eliminan. Si alguno gana, también lo hace Chaco For Ever y pierde Sarmiento habrá un triple empate y deberán sacar cuentas para ver quién es el segundo.

Por otro lado, habrá que seguir de cerca lo que pase en el otro grupo, en el que seis equipos todavía tienen chances de meterse en la definición. La clasificación prematura de Estudiantes le permite mirar de afuera lo que será un cierre para el infarto, en el que cada gol hará mover las posiciones y sacar las calculadoras.

Probables formaciones

Estudiantes: Adrián Peralta; Gastón Benavídez, Alan Vester, Juan Tejera y Lautaro Formica; Gastón Bottino, Alejandro Cabrera o Víctor Beraldi, Maximiliano Zbrun, Nahuel Cainelli; Bruno Sepúlveda u Osvaldo Miranda y Javier Ferreira. DT: Marcelo Vázquez.

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Ronald Huth y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Marcos Fernández; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

Árbitro: Sebastián Ranciglio (Casilda).

Cancha: Antonio Candini.

Hora: 16

Con información de Puntal Río Cuarto