9 de Julio de Freyre apuesta al vóley de San Francisco

La institución abrirá una escuelita en el club Alumni que llevará el nombre de “Valentina González”, la sanfrancisqueña ex jugadora de 9 de Julio (hoy en Estudiantes de La Plata). Será a partir del 21 de marzo para niñas de 6 a 12 años de edad a cargo de la profesora Marisol Kolman.

“Freyre viene atravesando un inconveniente en la captación de jugadoras de baja edad, empezaron a aparecer otras opciones de deporte individuales y de conjunto que son disciplinas que recién se inician en el pueblo”, señaló el entrenador Roberto Rittiner.

“Desde hace ya unos años tenemos una ambición deportiva bastante alta y eso hace que el compromiso sea mayor, armamos un proyecto para captar jugadoras en un lugar con mayor cantidad de población para compensar ese déficit que tenemos ofreciendo nuestro proyecto en San Francisco”, indicó.

“Estamos muy ilusionados porque el proyecto de Freyre es muy conocido. Sin embargo, no es un reclutamiento puro y egoístamente para 9 de Julio, la chica viene porque le puede interesar, pero después puede tener su salida en algún club de San Francisco o hasta armarse una nueva disciplina en Alumni y algunas jugadoras desembocar en 9 de Julio de Freyre”, agregó.

“Estará todo el cuerpo técnico de 9 de Julio a disposición, vamos a estar ayudando y en contacto permanente intercambiando encuentros entre jugadoras y participando de los torneos que nos ofrece la liga en el minivoley”, apuntó Rittiner.

“Hay más de 35 consultas y no hemos empezado, no hemos hecho inscripciones, pero tenemos una gran expectativa. No queremos sacar chicas de otros clubes, queremos incorporar gente nueva al vóley”, comentó el entrenador.