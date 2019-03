Skaters piden más respeto por su espacio

Cultura skate, un estilo de vida Alejandro aseguró que el skate es como un estilo de vida: “A mí me encantan todos los deportes extremos y la cultura urbana. El skate encierra bastante de eso, a este deporte le dedico mucho y el día de mañana me gustaría que esto sea mi vida. Ahora estudio electrónica en la EFO (Escuela Emilio F. Olmos) y me encanta, pero me gustaría que esto sea mi vida. Hoy en día las cosas están muy complicadas, por lo pronto voy a estudiar y a esto dejarlo como hobby”, dijo. “Lo que más me gustó de las competencias en las que participé fue viajar. A mí me encanta viajar y las competencias son una buena excusa, además de encontrarse con amigos que son ‘hermanos del skate’ de otras ciudades y es lindo encontrarse con todos”, señaló. E indicó: “A los torneos los uso mucho como experiencia para ver en que fallo y en que puedo avanzar, también para mí es una autoevaluación para ver hasta dónde llego”.