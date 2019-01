Nacional de Baby: así arranca la segunda fase

El martes se cerró la primera etapa clasificatoria del Nacional de Baby Fútbol donde quedaron definidos los 36 equipos que jugarán la segunda fase. Avanzaron a la próxima instancia los mejores tres de cada zona, mas los tres mejores cuartos.

Tras el sorteo realizado este miércoles por la mañana en la sede de la Liga de Baby Fútbol las zonas quedaron de las siguiente manera:

Zona 1 - LOS ALBOS (mas info click acá)

21 hs Los Albos vs Sagrado FC

21.50 CRAR La Rioja "A" vs Antártida Argentina

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Los Albos vs Antártida Arg.

Zona 2 - EL FAISÁN (mas info click acá)

21 hs 20-21 vs Dep. Oeste

21.50 hs El Faisán vs Granaderos Castelar

PARTIDO RECREATIVO

23.20 vs 20-21 vs Granaderos

Zona 3 - BARRIO JARDÍN (mas info click acá)

21 hs Def. de Iturraspe vs Liga Juvenil

21.50 hs Barrio Jardín vs Villa Bonich

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Def. de Iturraspe vs Villa Bonich

Zona 4 - BARRIO CABRERA (mas info click acá)

21 hs Barrio Cabrera vs Sp. La Playosa

21.50 hs L.N. Alem vs Tarzanito

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Barrio Cabrera vs Tarzanito

Zona 5 - TIRO Y GIMNASIA (mas info click acá)

21 hs Tiro y Gimnasia vs Fut. Ídolos Albiazules

21.50 hs Estrella del Sur vs DMD Freyre

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Tiro y Gimnasia vs DMD Freyre

Zona 6 - DEP. NORTE (mas info click acá)

21 hs Dep. Norte vs Gral. Savio 2007

21.50 hs Flecha del Plata vs S. y D. Liniers

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Dep. Norte vs Liniers

Zona 7 - DEP. SEBASTIÁN (mas info click acá)

21 hs Amigos de Ituzaingó vs Esc. Nvas. Estrellas (La Rioja)

21.50 hs Dep. Sebastián vs 2 de Abril

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Amigos de Ituzaingó vs 2 de Abril

Zona 8 - CD RIVER (mas info click acá)

21 hs Lomas de San Martín vs Seleccionado 2007

21.50 hs Arg. del Norte vs CD River

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Lomas de San Martín vs CD River

Zona 9 - BELGRANO (mas info click acá)

21 hs Dep. El Trébol vs Inf. Xeneize

21.50 hs Gral. Savio vs Belgrano

PARTIDO RECREATIVO

23.20 hs Dep. El Trébol vs Belgrano