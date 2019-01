Dos ex Sportivo en Talleres de Córdoba

El entrenador de Talleres Juan Pablo Vojvoda sumó a Nahuel Martínez a su cuerpo técnico. "A Nahuel lo conozco bien de Sportivo Belgrano y de Sarmiento, clubes en los que me dirigió", dijo el DT.

Antes de partir a Salta de pretemporada el cuerpo técnico de Talleres de Córdoba tuvo algunos cambios y dentro de esos cambios apareció la figura de Nahuel Martínez, ex DT de Sportivo Belgrano, que se sumó como ayudante técnico de Juan Pablo Vojvoda.

En dialogo con La Voz del Interior, Vojvoda aclaró el porqué de los cambios en su cuerpo técnico. "Cuando yo vine a Talleres tenía un cuerpo técnico conformado por el profe (Emanuel) Lillini, Gastón Liendo y Raúl Damiani. Raúl me había comunicado antes que no iba a continuar trabajando conmigo sea cual fuere el club por el que yo optara. Por eso lo incorporé a Fernando Capobicanco, con la intención de que me ayude, pero con la idea de ir ir evaluándolo día a día hasta diciembre", comentó JPV.

"Fui haciendo un diagnóstico y finalmente tomé una decisión, que fue pura y exclusivamente mía. Soy yo quien comanda este cuerpo técnico. Opté por adoptar otro perfil para ese ayudante. Siempre estoy evaluándome y evaluando a mis colaboradores. Con Fernando quedó todo en muy buena relación. Ahora trabajaremos juntos con Gastón" (por Liendo, su otro ayudante de campo), agregó el entrenador albiazul.

La llegada de Martínez

"A Nahuel lo conozco bien de Sportivo Belgrano y de Sarmiento, clubes en los que me dirigió. También estuvo en Sportivo Las Parejas. Tiene un importante recorrido en el fútbol del interior y en el manejo de grupos. Siempre lo tuve como una opción para Talleres", indicó Vojvoda.

Finalmente, el DT albiazul señaló: "Para mí es importante tener dos ayudantes de campo que me aporten. Dividimos las tareas".

