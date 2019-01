Mina Clavero: un hombre armado tomó de rehén a su propia familia

Un vecino de Mina Clavero tomó ayer de rehén a su propia familia y recién depuso su actitud tras largas horas de negociación con los efectivos policiales.

El hecho se produjo en calle Los Prados cerca de las 7 de la mañana, cuando ingresó un llamado al 101 por parte de una mujer de 40 años, quien manifestó que había ingresado a su domicilio y estaba en el patio de la casa su ex pareja de 40 años, que tiene una medida cautelar de impedimento de contacto, acercamiento y comunicación.

El hombre portaba un arma de fuego, rompió una puerta ventana e ingresó a la vivienda. Según el parte policial, inmediatamente el operador comisionó a los móviles y mantuvo en todo momento la comunicación con la víctima, asistiéndola y brindándole las indicaciones necesarias ante tal situación, mientras brindaba información al personal de la Patrulla Preventiva que se encontraba acudiendo al auxilio de la mujer. La víctima logró salir por otra puerta hacia el exterior de la vivienda, donde ya se encontraba el personal policial.

En el interior de la casa se encontraban también los hijos de la mujer agredida, todos menores de edad, y un amigo de ella. Posteriormente, el adulto y uno de los menores lograron salir de la vivienda, quedando en el interior otros dos hijos de la mujer y el agresor. Luego, los policías lograron ingresar y rescatar a los niños, comenzando entonces una larga negociación con el agresor, quien amenazaba con quitarse la vida.

Esta situación se prolongó aproximadamente por dos horas, haciéndose presentes en el lugar, el director de la Unidad Regional Departamental San Alberto, José Andrés Romera; el Ayte. Fiscal, Diego Roldán; y la Sub. Of. Ppal. Débora Massetani; junto a un oficial y dos sub oficiales de la patrulla, quienes continuaron con las negociaciones logrando persuadir de su accionar al agresor, el que momentos más tarde hizo entrega el arma de fuego al personal policial.

El detenido fue rescatado de la situación sano y salvo, puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, afectándose el gabinete profesional policial, (médico y psicóloga) para una mayor contención.

Fuente: El Diario de Carlos Paz