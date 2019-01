"Patitas de la Calle" alquiló un inmueble para albergar a perros rescatados

Ante la necesidad de contar con un espacio para la enorme cantidad de animales que rescata, "Patitas de la Calle", una asociación animalista de nuestra ciudad, alquiló un inmueble para darles lugar mientras esperan un hogar definitivo.

Claudia Pronello, integrante de la entidad, contó de qué se trata el refugio, cómo lo utilizarán y cómo se puede colaborar.

En diálogo con El Periódico, explicó: "La decisión la tomé porque generalmente necesito hogares de tránsito y son muy difíciles de conseguir, y los pocos que consigo están súper ocupados y los animales son cada vez más, los que están en la calle y hay que sacarlos, heridos o con algún problema".

La mujer contó que ante ello se les presentó la oportunidad de alquilar un inmueble, que comprende una casa con patio, con mucho verde y varios árboles. "La idea es reacondicionar ese lugar que está muy deteriorado, lleno de basura, pastizales y escombros, y armar un par de caniles. Ya tengo dos perritos en ese lugar, que eran los perritos de la gente que vivía ahí, el señor falleció y los perritos quedaron en la calle. Entonces decidí ingresarlos y que sigan viviendo ahí", detalló.

Pronello comentó que por ocupar ese lugar deben afrontar un alquiler mensual de alrededor de 1500 pesos más el agua, que van a ir costeando con ventas y donaciones.

"Al tenerlos en guardería gastamos el doble. Con una de las perritas rescatada gasté más de 3 mil pesos en menos de un mes de guardería. Entonces tener un lugar así nos ayuda. Además no sería un solo animal, sino que serían dos o tres. Hay lugar para 10 o 15 perros, solo que yo no quiero tener en cantidad. Es más que nada para los perritos que rescatamos desde Patitas de la Calle. Ahí vamos a hacer un par de caniles y cuchas y de a poco lo vamos a ir armando, nos va a llevar tiempo, ahora fuimos a limpiar un poco con mi sobrino pero se hace imposible, hay que cortar árboles", detalló la proteccionista.

Pronello agradeció la colaboración de Fabiana Palacios y Fernando Giacomino, que se comprometieron a limpiar y fumigar, pero asegura que aún queda la tarea de tender tejidos para separar los animales. "No quiero que los animales se peleen. Y no quiero que se divulgue la dirección para que la gente no abandone animales ahí", dijo.

Por el momento, son dos las voluntarias que todos los días se llegan al lugar en dos turnos para alimentar y cuidar de los animales.

"La idea es tener, más que un refugio, un mini tránsito previo a la adopción de animales, que es la función de Patitas de la Calle. Sacar el animal de la calle para ubicarlo en un hogar. Hay tránsitos de una semana, de 10, 15 o 20 días, otros de un mes y otros que han llegado al año. Hay animales que no se pueden ubicar fácil, hay otros que los das en adopción y a los tres o cuatro meses, porque surgió algún problema, te los devuelven. Hay muchos galgos", concluyó la voluntaria.

Para colaborar con la entidad, los interesados pueden contactarse vía Facebook a la página "Patitas de la Calle".