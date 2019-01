Córdoba: un policía abatió a delincuente en un tiroteo

Un delincuente fue abatido tras intercambiar disparos con un policía en calle Suipacha al 4200, en barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba.

Todo comenzó cuando ladrones en moto abordaron a un motociclista que circulaba en la zona y que había llevado a su mujer a trabajar. Cuando volvía por calle Bulnes Bulnes y Héroes de Vilcapugio, los delincuentes se le acercaron y le arrebataron la llave de la moto.

"A los 100 metros se me frenó la moto y me obligaron a bajar. Me llevaron el celular y la billetera. Justo pasaba un Fonobus y allí los delincuentes le apuntaron al chofer y lo pararon. Fueron ventanilla por ventanilla apuntando a los pasajeros y ahí escuché los disparos porque aparentemente fueron vistos por un policía que estaba en el transporte interurbano", relató el motociclista a Radio Mitre Córdoba.

El efectivo, un agente adscrito a la Comisaría de Malagueño, se encontraba con su uniforme policial transportándose en el colectivo interurbano y advirtió que tres sujetos estaban asaltando a esta persona a quien intentaba quitarle la moto.

El policía descendió del transporte y dio la voz de alto produciéndose un intercambio de disparos.

Tras el tiroteo, uno de los delincuentes cayó abatido en el lugar, y otro resultó herido. El primero tenía 23 años y tenía antecedentes por delitos contra la propiedad. El segundo, que resultó herido, tiene 17 años. Buscan a un tercer delincuente, informó el comisario mayor Gustavo Piva.

La Policía además secuestró dos motocicletas de los delincuentes (una con pedido de secuestro) y una réplica de 9 milímetros.

