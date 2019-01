Le apuntaron con un arma a su hijo para robarles

Una mujer y su hijo de 10 años fueron víctimas, en los primeros minutos de este lunes, de un intento de robo a mano armada en la vía pública.

Graciela Mora, la víctima, contó a El Periódico que el hecho ocurrió cerca de las 00.30. "Iba en moto con mi nene por Belgrano y antes de llegar a Garibaldi nos empezaron a perseguir dos chicos en una Honda Dax y nos quisieron tumbar de la moto. Les tiré el casco y mi hijo también les tiró con el casco y nos siguieron hasta San Juan. Ahí yo empecé a gritar y como vieron que había gente se fueron", narró.

La mujer, que comentó que cree que le quisieron robar el rodado, agregó: "Nos pegaban patadas y nos empujaban para que nos caigamos. El de atrás estaba armado, a mi hijo le apuntaron con el arma. Mi hijo lloraba, empezó a gritar".

La víctima, que aseguró que nunca había pasado por una situación similar, comentó que los hombres iban a cara descubierta y que apenas llegó a ver el rostro del hombre que iba adelante.

Sobre el final, Mora lamentó que no le quisieran tomar la denuncia: "No me quisieron tomar la denuncia en la Policía. Nos tomaron los datos y nos dijeron que nos fuéramos tranquilos a casa".