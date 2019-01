Horror en Florencio Varela: entró a robar y apuñaló a una nena de 7 años

Ayer a las 5 AM, Morena Valentina P., una nena de apenas 7 años de edad vecina de la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue apuñalada por un hombre en su casa de la calle 1336. Recibió varias heridas en el pecho, al menos tres, y al menos ocho cortes en ambos brazos.

El hombre, de poco menos de 25 años de acuerdo a descripciones, había entrado a robar a la casa, el salvaje ataque fue simplemente para ocultar el intento de asalto, una tentativa de homicidio criminis causa.

Así, Morena fue trasladada luego de que sus padres alertaran el hecho al 911 al hospital Mi Pueblo en Varela, donde recibió un pronóstico reservado. El caso quedó en manos de la Comisaría N°5 de Florencio Varela y la UFI N°4 de la jurisdicción a cargo de la doctora Nuria Gutiérrez.

Llegarían a un sospechoso poco después, un vecino mismo de Morena: Iván Cáceres, de 23 años, albañil, ex empleado de una constructora que vive a dos calles de la casa en 1336, según apuntaron fuentes policiales a Infobae.



Fue precisamente en su casa donde fue aprehendido por la Policía Bonaerense. Su propia madre lo habría entregado. La explicación que tienen los investigadores para el intento de asesinato es sencilla: Morena podría reconocerlo en una rueda de identificación.

Pedido de Justicia

Mientras tanto, los vecinos de Morena se congregaban horas después del ataque para marchar en la zona mientras la niña era operada con un músculo de un brazo comprometido y sangre que se le extrajo de un pulmón. Habría sufrido un paro cardíaco en el proceso, con tres transplantes de sangre. Su familia difundía pequeñas historias en Instagram para pedir justicia, informar sobre su estado de salud. "Le tapó la boca mientras la apuñalaba", revelaron.

El pedido de auxilio de la víctima despertó a los padres justo cuando el delincuente escapaba del lugar. "Fue un solo grito el de mi hija y no me lo puedo sacar de la cabeza", contó a Todo Noticias Flavia, su mamá. La menor fue trasladada al Hospital Mi Pueblo con heridas en la espalda, en el pecho y en los brazos. Tuvo un paro cardíaco, fue intervenida quirúrgicamente y ahora se encuentra estable pero su estado es delicado. "Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama", se lamentó.

El agresor resultó ser un vecino de la familia que fue detenido por la policía unas horas después. Su mamá entregó los elementos robados, la ropa ensangrentada y el cuchillo que usó para lastimar a la nena. La madre de Morena pudo verlo unos segundos apenas cuando se lo llevaban en el patrullero y lo increpó: "Le pregunté por qué le hizo eso a mi hija y me sonrió", sostuvo indignada.

El detenido quedó imputado en una causa por tentativa de homicidio tras ilícito. "Es un vecino del barrio, problemático, al que todos conocen", dijeron fuentes policiales. En su perfil de Facebook, solía subir fotos incitando a quemar patrulleros y matar policías.

Fuente: Infobae / TN.