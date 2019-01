Nacional de Baby: cronograma de partidos de la segunda fecha

Tras la primera jornada, este lunes se juega la segunda fecha del Nacional de Baby Fútbol. Los equipos comienzan a definir la clasificación a la siguiente fase.

La programación será la siguiente:

Zona 1 - LOS ALBOS (mas infó click acá)

21 hs Granaderos Castelar vs Dep. Josefina

22:30 hs Flecha del Plata vs Olimpic Huerta Grande

23:20 hs Los Albos vs Granaderos Castelar

Zona 2 - EL FAISÁN (mas infó click acá)

21 hs SS Devoto vs DMD Freyre

22:30 hs Lomas de San Martín vs Unión y Fraternidad

23:20 hs El Faisán vs SS Devoto

Zona 3 - 2 DE ABRIL (mas infó click acá)

21 hs Def. de Iturraspe vs Inf. Xeneize

22:30 hs CRAR FC La Rioja "B" vs LN Alem

23:20 hs 2 de Abril vs Def. de Iturraspe

Zona 4 -BARRIO JARDÍN (mas infó click acá)

21 hs Alianza Santa Clara vs Tarzanito

22:30 hs Racing CBA vs Amigos de Ituzaingó

23:20 hs Barrio Jardín vs Alianza Santa Clara

Zona 5 - BARRIO CABRERA (mas infó click acá)

21 hs Juv. Unida Villa San José vs Estrella del Sur

22:30 hs Gral. Savio 2007 vs Sp. Villa Ibáñez

23:20 hs Barrio Cabrera vs Juv. Unida

Zona 6 - TIRO Y GIMNASIA (mas infó click acá)

21 hs Sp. Santa Clara vs Gral. Savio

22:30 hs Sagrado FC vs Liniers

23:20 hs Tiro y Gimnasia vs Sp. Santa Clara

21 hs 9 de Julio (Freyre) vs Dep. Oeste

22:30 hs CRAR FC La Rioja "A" vs Independiente Olavarría

23:20 hs Deportivo Norte vs 9 de Julio (Freyre)

Zona 8 - DEP. SEBASTIÁN (mas infó click acá)

21 hs Soc. Altos de Chipión vs El Trébol

22:30 hs Villa Bonich vs Liga Juvenil

23:20 hs Dep. Sebastián vs Soc. Altos de Chipión

Zona 9 - CD RIVER (mas infó click acá)

21 hs Florida de Clucellas vs Def. de Frontera

22:30 hs 20-21 vs Seleccionado 2007

23:20 hs Centro Deportivo River vs Florida

Zona 10 - BELGRANO (mas infó click acá)

21:00 hs Sp. La Playosa vs La HIdráulica

22:30 hs Viña Los Laureles (Chile) vs Argentinos del Norte (Tucumán)

23:20 hs Belgrano vs Sp. La Playosa

Zona 11 - LOS ANDES (mas infó click acá)

21 hs Esc. Nuevas Estrellas (La Rioja) vs Antártida Arg.

22:30 hs Esc. Patricio Mekis vs Esc. Futuros Ídolos Albiazules

23:20 hs Los Andes vs Esc. Nuevas Estrellas (La Rioja)