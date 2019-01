La UOM denunció suspensiones ilegales en más de 20 empresas

La Unión Obrera Metalúrgica, seccional San Francisco, tildó de "caótica" y "muy grave" la situación por la que atraviesa el sector en el que, aseguran, se están produciendo suspensiones ilegales en más de 20 empresas de la ciudad y la región.

Anibal Tisera, secretario general, explicó la situación y aseguró recibir numerosos llamados ante lo que ocurre. "Estoy recibiendo llamados telefónicos de gente que no es de San Francisco, que no quiere dar nombres para no comprometerse, y es lógico, y me están diciendo que hay empresas en La Francia o en Alicia, por ejemplo, en donde están suspendiendo y no hacen los registros correspondientes que tienen que hacer vía ministerial. De esos tenemos muchas fábricas", afirmó.

El secretario general agregó que también hay otras empresas "muy conocidas" que lo hacen a través del Ministerio de Trabajo en donde se lo rechaza al igual que desde el gremio. "Estamos en la lucha con eso", agregó.

Tisera reconoció presiones sobre los empleados: "Al empleado lo van presionado y presionando, y lo están haciendo firmar que las suspensiones son legales. Sobre estamos continuamente arriba".

Sobre cómo debe ser el procedimiento para ser legal, detalló: "Tienen que presentar un procedimiento preventivo de crisis, eso por ley 24013 pueden hacerlo tranquilamente, presentando la documentación correspondiente de que hace 3 años que lamentablemente no están teniendo las ventas y la producción normal. Entonces ahí se realiza, siendo que estas empresas no presentan nada de eso. Lo hacen por fuera presionando al empleado para que firme, diciéndoles que los van a despedir o suspender o que no los llaman más. Y hoy perder un trabajo no es fácil, entonces el empleado de mala gana termina firmando".

Tisera, que comentó que en San Francisco también han recibido casos similares, aseguró que la situación afecta a no menos de 20 empresas.

"Es incalculable el número, yo tengo conocimiento de no menos de 20 empresas. No quiero ni pensar el número de empresas sobre las que no tenemos conocimiento nosotros, que abarcamos todo el departamento y activas tenemos alrededor de 260 empresas", dijo.

Sobre qué puede hacer el empleado, Tisera explicó que denunciar para que el gremio intervenga. "Vamos nosotros y le hacemos los recaudos legales para que el empleado el día de mañana no quede despedido ante esta situación. El empleado después se maneja como quiere. Muchas veces nos llegamos a una empresa y el mismo empleado nos dice que dejemos todo como está porque tiene miedo de que lo echen, tiene familia, entonces acepta la suspensión", explicó.

Y apuntó: "Es una situación muy rara la que se está dando. Ahí se nota el miedo que hacen tener, que generó esta situación y que está pegando mucho en los empleados metalúrgicos".

Ante ello, aseguró que han visitado varias empresas y que la respuesta de los empresarios se relaciona con falta de dinero: "Los empresarios dicen que no tienen ventas, que no pueden comprar, que no tienen un peso, y con lo poco o mucho que van cobrando, porque desconozco, seguramente ese dinero va a la mesa financiera. Hoy los intereses son altísimos, rondando 60 por ciento anual".

Por último, Tisera se refirió a otras irregularidades en las firmas: "Hay empresas que salieron de vacaciones en diciembre y la patronal les pagó un cuarto o menos de aguinaldo y el otro cuarto a la vuelta de vacaciones, hay personas con 35 días de vacaciones que van a volver finalizando enero. Y que a las vacaciones se las van a pagar en marzo o abril. Es una locura, la mayoría salió seco. Es caótica la situación, es muy muy grave".