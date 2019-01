Ameghino y San Isidro ponen en juego la Copa Germán Bischoff

Este lunes Ameghino y San Isidro se enfrentan por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, pero además de ello pondrán en juego la Copa Germán Bischoff.

Bischoff fue un destacado dirigente en ambas instituciones. Primero en su San Francisco natal y luego en el "León" de Villa María, es por eso que la disputa de esta copa en su homenaje no tendrá fecha de vencimiento: cada vez que éstos equipos se enfrenten, estén en la categoría que estén, se pondrá en juego la copa con su nombre, para recordar la figura y legado de Bischoff, quién falleció en septiembre de 2016.

“No me sale otra palabra más que gratitud”, señaló su esposa y compañera de vida, María José Guelfi, al enterarse de la iniciativa impulsada desde Ameghino.

“Es una especie de alegría y emoción. Pese al dolor, soy agradecida de la gente que nos rodea a mis hijos y a mí, y encontramos en el club Ameghino el lugar donde nos sentimos cerca de Germán, no solo por ver la tribuna con su nombre, sino por sentir la pasión que sentía él”, indicó.

En un intento de seguir explicando en palabras lo que su corazón siente, hizo referencia a lo que significó San Isidro en la vida de Germán: “Fue el club de sus amores. Siento algo muy especial cuando viene San Isidro a jugar acá. No es un enfrentamiento para nosotros, sino que es algo placentero, me da lo mismo quien gane. Mis hijos son chicos y por ahí no tienen dimensión de lo que significa”.

También contó que “El pagó su cuota de socio hasta el último día de su vida”. “Le preguntaba para qué pagaba si no iba, y él me decía que era socio vitalicio y que iba a pagar hasta el último día de su vida. Se crio ahí y cuando vino a vivir a Villa María, tuvimos nuestros hijos y compramos nuestra casa a la vuelta del club Ameghino, él dio una vuelta a la manzana y dijo `quiero que mis hijos vivan en Ameghino lo que yo viví en San Isidro´”.

Una sentimiento especial por Ameghino

Pablo Giraudo, vicepresidente de Ameghino y gran amigo de Germán, que al momento de su fallecimiento era tesorero de la institución, reconoció que “Para nosotros Germán sigue siendo muy importante, esa es la realidad”. “Es algo que no podemos superar. Ha habido gente histórica en el club cuando llegamos, pero lo que nos pasó con Germán es muy fuerte”, confíó.

Sobre la Copa Germán Bischoff, dijo que “por lo menos así vamos a honrarlo de otra manera porque la copa se puede jugar siempre, así uno esté en una categoría y otro en otra, se jugarán partidos amistosos”.

“Era muy humilde, de un perfil muy bajo, había logrado todo lo que se propuso. Y tenía un lema, de la Madre Teresa de Calcuta: El que no vive para servir al otro, no sirve para vivir. Gran legado dejó para mis hijos, ojalá puedas acompañarlos. Le pido a Dios salud para que me lo permita”, señaló María José.

Finalmente, confesó que “para él va a ser muchísimo que haya una copa con su nombre, se los aseguro; y el reconocimiento para mí es muy grande”.

Cabe recordar que Ameghino, a finales del 2016, había bautizado a una de sus tribunas con el nombre de Germán Bischoff, en lo que fue el primer homenaje de la institución.